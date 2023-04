Karina Cascella e il duro attacco contro i preti. L’ex punto di riferimento di Uomini e Donne si è lasciata andare a un lungo e toccante sfogo sui social. Tutto è iniziato quando la donna ha aperto un controverso dibattito sulla sua pagina Instagram, chiedendo l’opinione dei suoi follower su un argomento che aveva molto a cuore. Karina ha quindi fatto sapere a tutti che si è sempre rifiutata di mandare la figlia al catechismo. Il motivo? Non voleva lasciarla solo in un ambiente come quello clericale.

Ha raccontato ai suoi follower su Instagram: “Mia figlia è battezzata ma ho deciso che non le avrei fatto frequentare il catechismo, il pensiero di lasciarla un’ora o due a settimana in quell’ambiente mi terrorizzava”. Il motivo è presto detto: nessun motivo particolare o specifico, solo la sensazione che qualcosa non andasse e che due preti presenti nella chiesa non le piacevano. “Continuate a far finta di niente. Ma evitate la vostra difesa a spada tratta sui preti, perché quelli per bene sono davvero pochi”, ha quindi dichiarato l’influencer.

Leggi anche: “Ho fatto l’intervento”. Karina Cascella ha deciso di cambiarle. E mostra il risultato





Karina Cascella e il duro attacco contro i preti

A questo punto Karina Cascella ha fatto vedere alcuni commenti dei suoi fan e le cose si sono messe peggio: “Purtroppo c’è una buona parte di persone tutt’altro che per bene. Sono i più ricchi. Sono i più tirchi. Sono i più perversi”. Poi ancora: “Mia figlia, terza media, a scuola nell’ora di religione un prete che chiese alle alunne femmine (davanti a tutti) di alzare la mano chi aveva già il ciclo”.

E ancora: “Un’altra volta chiese ‘Se veniste violentate terreste il bambino?’. L’ho tolta dall’ora di religione immediatamente”, fa sapere un utente di Karina Cascella. A questo punto la donna non si è placata e ha scritto: “Non vado avanti. Ma smettete anche voi di scrivermi in difesa di questi esseri ignobili”.

Poi dice: “Che devono ringraziare di vivere nel paese dei balocchi dove tutto è concesso. Perché se fosse per me, chi tocca un bambino dovrebbe pagare con la vita. Punto e fine”. Parole dure quelle di Karina Cascella che ha fatto indignare e discutere, aprendo un tasto molto delicato quanto controverso. Una discussione che di certo non si fermerà qui e che troveremo sotto altre forme in seguito.

Leggi anche: “Perché sono sparita”. Karina Cascella svela tutto e stronca proprio loro: “Cosa hanno fatto”