Karina Cascella e l’intervento chirurgico. Di lei avevamo perso le tracce da un po’. Protagonista di tanti momenti e discussioni a Uomini e Donne l’opinionista si era recentemente scagliata contro Elisabetta Gregoraci che aveva parlato di Madre Teresa di Calcutta. Qualcuno aveva parlato di un suo possibile ritorno proprio nel dating show che le ha dato la fama, come opinionista, al posto di Tina Cipollari. Ma, come ben sapete, la collega di Gianni Sperti è rimasta al suo posto.

E Karina Cascella, che fine ha fatto? Beh, lei continua ad avere un rapporto diretto coi suoi fan tramite i social e li aggiorna costantemente. Una settimana fa, ad esempio, è stato il suo compleanno (ha compiuto 43 anni, ndr) e ha condiviso alcuni momenti della festa commentando: “È stata una giornata meravigliosa❤️ Tantissime coccole dalla mia famiglia, dagli amici lontani e vicini e da tutti voi😍 Mi sento fortunata e ringrazio la vita per tutto questo”. Nelle ultime ore, però, ha fatto sapere a tutti una grande novità sul suo conto.

Karina Cascella rivela una novità e se la prende con gli hater

Proprio in una delle sue ultime story Karina Cascella informa i suoi follower di essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica. Lo fa con il suo stile, da donna senza peli sulla lingua né timori di sorta: “No, no, io non dico che mi fa stare meglio. Io dico serenamente e sinceramente che dal momento che posso e ne ho voglia e mi fido del mio chirurgo, lo faccio punto e basta! Senza stare lì a giustificarmi di un bel niente”. Insomma, Karina Cascella ha voluto rifarsi una parte del corpo che non le piaceva.

“Non mi piacciono le mie palpebre? Le modifico – scrive Karina Cascella – Semplice. Non mi piacciono le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente”. Con tanto di faccine che ricono a crepapelle. Dunque tutte le critiche vengono rispedite al mittente.

Nelle ultime ore, poi, Karina Cascella ha voluto condividere alcuni scatti che la ritraggono ad alcuni giorni di distanza dall’intervento alle palpebre. La sua speranza è di poter essere utile ad altre persone con il suo stesso ‘problema’.

