Uomini e Donne, il gesto tra Carola e Federico. Ormai manca davvero pochissimo alla scelta definitiva del tronista che per diverse settimane ha tentennato con Alice e Carola. Dopo aver dato ampio spazio al Trono Over, nella puntata di martedì 31 gennaio Maria De Filippi dedica maggior importanza alle scelte dei tronisti Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Naturalmente non mancheranno colpi di scena su Riccardo Guarnieri e Gloria dopo che la coppia ha deciso di darsi una seconda chance.

Ma negli occhi dei telespettatori resterà impressa per molto tempo qualcos’altro, ovvero quello che è successo tra Biagio, Carla e Clea. È la conduttrice a spiegare: “Carla ha saputo che Biagio ha accettato il numero di Clea. Quindi suppone che ha nella stanza d’albergo Clea. Carla di notte, esattamente alle 2 e mezza, va a bussare nella stanza di Biagio, nella certezza che avrebbe trovato Clea. No, non la trova. Non contenta, telefona anche a Clea. Questa cosa va avanti dalle 2 e mezza alle 5 di mattina. Tra Biagio e Clea non è successo niente. Clea viene interrogata da Carla”. Roba mai vista insomma…

Federico e Carola, è successo: ormai ci siamo

Dopo le ultime accuse di Federico a Carola di essere superficiale e la reazione di quest’ultima in tanti hanno iniziato a criticare il comportamento del tronista: “Federico comincio a non difenderti più. La sminuisci sempre sta ragazza. Ma vattene con Alice oh. Che palle che sei! Ma che vai cercando? ‘Maria pe Roma?'”. Nella puntata odierna Federico e Alice hanno un confronto, ma è nell’esterna con il tronista e Carola che succede qualcosa di imprevisto.

Carola decide, infatti, di dare un bacio passionale a Federico arrivando a sorprendere anche lui. Insomma, dopo i venti di tempesta è tornata la quiete tra i due e in molti sono pronti a scommettere che gli ultimi sviluppi siano quelli decisivi. Intanto Alice non prende per niente bene questa situazione. E c’è chi prende le parti della corteggiatrice.

“A me dispiace troppo per Alice – scrive uno spettatore – Ci ha rimesso pure il lavoro per lui!! E la lascia lì seduta a botte di settimane senza fregarsene. Non ha nemmeno rispetto…voglia di vederla…aldilà di tutto c’è anche l’aspetto umano. È palese che sia sotto un treno per Carola, allora scegli e se fuori va male ti arrangi…ma non tenere quella poverina così…non è giusto e non lo merita nemmeno”.

“Finisce male…”. UeD, cosa succede tra Federico Nicotera e Carola prima della scelta