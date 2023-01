UeD, il gesto di Carola prima della scelta di Federico. Il tronista del dating show di Maria De Filippi non ha ancora fatto la sua scelta, ma ormai manca davvero poco. Il giovane è combattuto e dovrà scegliere tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Durante il programma ci sono stati diversi colpi di scena come quando Carola è scoppiata in lacrime dopo aver visto il bacio tra Federico e Alice.

Tutto è ancora in gioco, ma nelle ultime ore un gesto di Carola ha fatto discutere. La ragazza già in passato era stata accusata di superficialità da Federico per alcune foto sui social: “Che tu ti metti a fare la fashion blogger sui social mi dà fastidio”, questo l’attacco di Federico Nicotera a Carola che respinge tutto al mittente: “Io non ho mai fatto la fashion blogger. Mi è stato chiesto, non sono stata pagata…”.

Leggi anche: “Quando sceglie Federico Nicotera”. Uomini e Donne, la scoperta sul tronista





Carola e l’uscita con gli amici: “Finisce male…”

Ormai mancano poche puntate alla scelta di Federico Nicotera e Carola nelle ultime ore si è mostrata allegra e spensierata in comagnia dei suoi amici. In tanti stanno commentando le story apparse sul profilo Instagram della corteggiatrice di Uomini e Donne. Visto quanto accaduto in un’altra occasione dopo una foto di Carola in molti sono convinti che anche stavolta il tronista non la prenderà bene.

Federico sembra molto preso da Carola, ma anche recentemente non ha esitato a rimproverare la ragazza per la sua “superficialità” in alcune situazioni. Dal canto suo la corteggiatrice non sembra molto intimidita da certi giudizi e continua a vivere la sua vita come meglio crede (e fa bene, o no?). Nelle scene delle story su Instagram un amico di Carola versa da bere a tutti i presenti e un’amica di Carola fa: “Stasera finisce male”. Carola ride di gusto.

La questione è una: riuscirà Federico ad accettare il modo di fare di Carola? Ormai è chiaro che la corteggiatrice non vuole rinunciare al suo modo di fare per piacere al tronista. Federico, anche per il fatto di essere cresciuto senza papà, ha un carattere molto deciso: prima di decidere farà bene a valutare tutti i pro e i contro. Carola questa è, prendere o lasciare…

“È imbarazzante”. UeD, la scoperta (e la rabbia) di Federico proprio dopo la scelta di Carola