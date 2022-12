Sebbene non vada in onda per la pausa natalizia, Uomini e Donne non si ferma nel senso che in questi giorni si stanno registrando le puntate che verranno viste dal pubblico in tv nel 2023. E quindi arrivano le anticipazioni rispetto a quanto accaduto in studio: a fornirle è il blogger Lorenzo Pugnaloni sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover. Questa volta il protagonista è Federico Nicotera, il tronista che è combattuto tra due corteggiatrici Carola Carpanelli e Alice Barisciani.

Pugnaloni fa sapere che il tronista è uscito solo con Alice. I due si sono spostati insieme in macchina e lui è sceso sotto casa sua. Tuttavia non ha fatto entrare la ragazza: tra loro c’è stato un bacio e in studio Carola non è riuscita, ancora una volta, a trattenere le lacrime in studio. Il tronista l’ha invitata a ballare. Dalle anticipazioni si viene anche a sapere che nessuno dei due tronisti ha fatto la scelta, ma il momento potrebbe essere vicino. Infatti Federico ha dichiarato di voler fare “due esterne belle (una con Alice e una con Carola) prima di fare la scelta”.

UeD, Federico Nicotera verso la scelta

La sua idea è venuta fuori quando Maria De Filippi gli ha chiesto quando e se sceglierà a breve. La conduttrice è intervenuta per chiarire le idee al riguardo, visto che entrambi i tronisti sembrano essere vicini al gran finale. Dal momento che la prossima registrazione sarà effettuata dopo il 6 gennaio 2023, Federico Nicotera ha tutto il tempo per fare le esterne e decidere il meglio per il suo futuro. Pertanto, è probabile che Federico scelga durante la prossima registrazione.

Federico Nicotera si trova sul trono di Uomini e Donne da diversi mesi ed è abbastanza chiaro che una tra Carola e Alice sarà la sua scelta. Questa edizione è stata molto particolare per i tronisti di Uomini e Donne dal momento che Federica Aversano e Federico Dainese per motivi differenti hanno abbandonato il trono. Restano gli ultimi due tronisti, Federico Nicotera e Lavinia Mauro, e per loro quindi si avvicina il giorno della scelta. Per quanto riguarda lei, dalle anticipazioni si viene a sapere che ha baciato Alessio Corvino, mentre l’altro corteggiatore – Alessio Campoli – non ha reagito bene, al punto che è andato via e lei lo ha raggiunto.

Dalle anticipazioni si viene a sapere qualcosa anche su Gemma Galgani che sta proseguendo la conoscenza con il cavaliere Alessandro. Il pubblico li ha lasciati al centro dello studio che ballavano insieme: la dama sembrava molto presa ed insieme a lei anche altre protagonista del parterre over. Tuttavia, pare che Alessandro vede solo un rapporto di amicizia. Altro da parte sua non potrà esserci.