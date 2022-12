UeD, Federico su tutte le furie per una foto di Carola. Si fa interessante il cammino del tronista Federico Nicotera nel dating show di Canale 5. Il giovane ha alle spalle una difficile storia familiare: “Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Sono anni che non uso la parola “papà” – ha dichiarato – Scegliere di non avere come riferimento un padre è una cosa che ti segna. Ho dovuto prendermi cura della mia famiglia”.

Sono due le donne che si sono avvicinate a Federico, ovvero Alice e Carola. Proprio recentemente il tronista sembrava aver fatto una scelta precisa. Se in un primo momento il giovane romano sembrava più attratto da Alice, successivamente c’è stato un momento importante con Carola. I due, in esterna, si sono baciati. Un epilogo che ha provocato la reazione dell’altra corteggiatrice che, delusa, non si è presentata in studio. Ma i colpi di scena non sono finiti.

Leggi anche: “Sparisci”. UeD, Riccardo Guarinieri: umiliazione senza fine. Non ne va bene una





Il bacio con Carola e i dubbi di Federico: la svolta imprevista

Proprio il momento del bacio con Carola, nella splendida cornice della Fontana di Trevi, è diventato motivo di discussione al centro dello studio. Federico Nicotera, infatti, ha iniziato a nutrire dubbi sulla trasparenza di Carola dopo aver visto una particolare foto della corteggiatrice su Instagram. La foto in questione mostra la ragazza in posa e il tronista afferma: “Cose che mi fanno rode parecchio e che mi fanno scemare sinceramente tutto quanto. Non capisco la tua direzione quale è”.

“Che tu ti metti a fare la fashion blogger sui social mi da fastidio”, questo l’attacco di Federico Nicotera a Carola che respinge tutto al mittente. “Io non ho mai fatto la fashion blogger. Mi è stato chiesto, non sono stata pagata…”. La discussione è accesa, i due non trovano un punto d’incontro e Gianni Sperti e Tina Cipollari affermano che foto del genere fanno venire dei dubbi. Effettivamente il tronista arriva a rivalutare tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni con la corteggiatrice.

“Questo cambiamento così radicale – sostiene Federico – non riesco a capirlo. Da che non mi baciava nemmeno in un momento con le cuffiette (in riferimento a un’esterna che hanno vissuto insieme) e poi davanti a tutta Roma mi baci così! Perché c’era la gente intorno?”. Carola non ci sta e risponde stizzita: “Addirittura mi stai dicendo che ho organizzato l’esterna lì… Sei imbarazzante!”. Fatto sta che tra i due sembra calato il gelo e i dubbi del tronista adesso saranno difficili da spazzare via.

“Voglio lei”. UeD, c’è la scelta di Federico. Ed è subito caos in studio: il gesto della delusa