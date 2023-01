Uomini e Donne, clamorosa anticipazione sul tronista Federico Nicotera: avrebbe già fatto la sua scelta. Il suo trono è stato caratterizzato da critiche e polemiche. In corsa sono rimaste Alice e Carola, due ragazze dal carattere forte sulle quali il pubblico si divide. Come ormai è consuetudine infatti sono nate due fazioni nessuna delle quali apprezza il comportamento del tronista:“Federico comincio a non difenderti più. La sminuisci sempre sta ragazza. Ma vattene con Alice oh. Che palle che sei! Ma che vai cercando? “Maria pe Roma?”, scrive un un’utente.



E ancora: “A me dispiace troppo per Alice. Ci ha rimesso pure il lavoro per lui!! E la lascia lì seduta a botte di settimane senza fregarsene. Non ha nemmeno rispetto…voglia di vederla…aldilà di tutto c’è anche l’aspetto umano. È palese che sia sotto un treno per Carola, allora scegli e se fuori va male ti arrangi…ma non tenere quella poverina così…non è giusto e non lo merita nemmeno”.

Uomini e Donne, Federico sceglierà Carola? Gli indizi



Federico sembra a un passo dalle scelte di Carola. Il tronista confessa di aver vissuto “momenti di incertezza” quando si è reso conto “che una conoscenza stava diventando altro”. Per come parla il tronista, pare proprio che sia imminente! Ma cos’è che lo sta bloccando? “La mia paura è quella di farmi male”. E quella parole si riferiscono a Carola. Almeno secondo molti fan.



“Ma Federico che paranoie si fa? Semplicemente si è avvicinata per farti credere che ti avrebbe baciato e poi si è tolta per lasciarti con la voglia. Ma si devono spiegare queste cose? Non ci deve essere sempre chissà quale motivazione dietro. Si fissa sulle cavolate”. Insomma, l’invito dei fan è quello di lasciarsi andare.



“Carola non viene mai capita e viene fraintesa per il nulla. Per me lei è una bella persona e ha semplicemente paura di essere ferita e a maggior ragione che Federico poi la tratta diversamente in studio giustamente lei si richiude in sé stessa più di prima. Lui dovrebbe anche prendere un po’ più scherzosamente le cose e non essere rigido anche su stupidaggini (tipo che lei non l’ha baciato nonostante si sia avvicinata, si vedeva che l’ha fatto per gioco)”.