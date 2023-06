Uomini e Donne, grandi novità per la chiacchieratissima dama Pinuccia; per chi non ricordasse la sua storia, è stata una delle protagoniste più discusse dell’ultimo anno di Uomini e Donne con Maria De Filippi che aveva preso la decisione di allontanarla. Il motivo? Il finto svenimento in studio che aveva mandato su tutte le furie Maria De Filippi. Per riprendersi da quel momento ci aveva messo molto tempo, solo dopo due mesi era tornata a parlare con un post stringato in cui spiegava di stare bene. Da quel momento ne sono successe di cose.

>“Ma è davvero lei, incredibile”. Pinuccia di UeD ‘spacca’: vita stravolta e pubblico senza parole

La penultima, poche settimane fa, la notizia che è pronta a farsi ammirare per la prima volta in assoluto come cantante, come scritto dalla cantante Angela Di Liberto: “Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna, celeberrima e sanguigna dama della nota trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Questa volta, nell’inedita veste di cantante, presenta il suo primo singolo dal titolo Uomini e Donne”.





Uomini e Donne, la dama Pinuccia potrebbe tornare

“Un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a ballare e cantare insieme a lei. Per Pinuccia si tratta della prima esperienza musicale. Il brano dal forte carattere nazional-popolare ha la velata ambizione di diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte. Sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le tv”. Ma non è finita qui: Pinuccia punta ad un ritorno al top.

Perché la vera bomba è arrivata ora. La anticipazione rivelano come: “Tra coloro che potrebbero tornare in scena figura il nome della dama Pinuccia, la quale non ha nascosto che le piacerebbe rimettersi in gioco. La dama Pinuccia ad esempio, dopo essere stata esclusa per volere di Maria De Filippi, ha recentemente dichiarato che si rimetterebbe in gioco per cercare la sua anima gemella”. E voci di corridoio, non confermate, dicono che la trattativa sia partita.

Non appena si è diffusa la voce i commenti sono fioccati tra chi vorrebbe per Pinuccia un’altra possibilità e chi invece chiede di chiudere la porta. Di problemi, del resto, Uomini e Donne ne ha avuti abbastanza di recente. L’ultima parola spetterà a Maria De Filippi famosa, tra le altre cose, per non sbagliare un colpo.