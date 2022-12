Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. Secondo le ultime indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe preso una decisione drastica su un volto del programma, che sarebbe stato mandato via. Dopo un fatto che ha mandato su tutte le furie anche la padrona di casa, pare che abbia optato per la scelta più dura possibile ovvero l’allontanamento dalla trasmissione di Canale 5. Possiamo subito precisare che non ci sono ufficialità da parte della produzione, ma le voci stanno diventando sempre più forti in queste ore.

Uomini e Donne, per volere di Maria De Filippi, potrebbe aver detto addio ad uno dei protagonisti. Intanto, alcuni giorni fa Riccardo Guarnieri dopo essere stato sbugiardato dalla bellissima Gloria Nicoletti (con la quale aveva avuto un primo approccio già un anno fa) confida di essere interessato ad Antonella, punzecchiando poi la dama sulla conoscenza fallita con Armando, lei dichiara di essere stata benissimo a cena con Luciano. Uno schiaffo mica da poco per il tarantino.

Uomini e Donne, Maria De Filippi avrebbe mandato via una protagonista

Il sito Blastingnews ha rivelato che nel corso di una puntata registrata di Uomini e Donne, Maria De Filippi si è preoccupata perché la persona in questione che ora sarebbe stata esclusa era svenuta a terra. Peccato, però, che successivamente tutti si sono accorti che era stato fatto tutto per finzione in seguito ad un litigio con l’opinionista Tina Cipollari. E alcuni utenti hanno rivelato che colei che sarebbe stata mandata via non sarebbe apparsa in una delle ultime registrazioni del dating show di Mediaset.

L’addio riguarderebbe la dama Pinuccia, che avrebbe finto di svenire in una puntata che sarà trasmessa tra non molto nel pomeriggio di Canale 5. Quando Maria De Filippi si è resa conto che non ci fosse stato nessun reale malore, avrebbe perso le staffe. La mancata presenza dell’anziano volto nella scorsa registrazione ha fatto ipotizzare che la conduttrice televisiva possa aver deciso di cacciarla all’istante. Ma maggiori spiegazioni ed eventuali conferme giungeranno certamente nelle prossime settimane.

Intanto, è uscita fuori un’anticipazione anche su Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Ci sarà un breve confronto tra Guarnieri e la coppia al termine del quale il cavaliere avrà un crollo: scoppierà a piangere e lascerà anche lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi.