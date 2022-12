Ida e Alessandro tornano a UeD, reazione choc di Riccardo ed è gelo totale

A Uomini e Donne le emozioni non mancano mai. È Riccardo Guarnieri che catalizza le attenzioni del pubblico. Il cavaliere tarantino in questi giorni è sempre al centro dello studio di Maria De Filippi: intorno a lui gravitano una serie di dinamiche del programma che incollano i fan allo schermo. Sta a fatica archiviando la storia con Ida Platano: la dama bresciana ha deciso di vivere lontano dalle telecamere la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza.

Guarnieri a parole dice di voler voltare pagina e dimenticare la lunga storia con Ida Platano. In realtà in pochi gli credono e sono soprattutto i fatti a raccontare l’umore del cavaliere. Dopo l’uscita della dama ha ripreso a frequentare Gloria Nicoletti, con cui già aveva parlato in passato. Dai due è sicuramente la dama ad essere molto presa, Riccardo Guarnieri ci va coi piedi di piombo, non vuole affrettare i tempi e si dice aperto ad altre conoscenze.

UeD, Riccardo Guarnieri scoppia a piangere e lascia lo studio

Alla fine ammette di non voler proseguire la conoscenza con la dama: lo ha fatto nella puntata di venerdì 2 dicembre dicendo chiaramente: “Ho capito che una storia finisce quando si ha voglia di conoscere altre persone”. È il segnale che mette la parola fine alla storia. Nel frattempo in studio si presenta una donna per lui: si tratta di Rosita che candidamente ammette di fronte al cavaliere: “Mi piaci sia fisicamente che caratterialmente”. Lui decide di farla restare in trasmissione per poterla conoscere. Lapidario il commento di Gianni Sperti: “Credo che lui non sia pronto per una conoscenza e che abbia la testa altrove”.

E nei prossimi giorni altre puntate di Uomini e Donne piene di colpi di scena. Sempre protagonista Ricccardo Guarnieri che, dopo aver chiuso la frequentazione con Gloria Nicoletti, avrà modo di rivedere Ida Platano, la sua ex fidanzata, che farà ritorno in studio con il suo nuovo uomo (Alessandro Vicinanza). Le anticipazioni rivelano che ci sarà un breve confronto tra Guarnieri e la coppia al termine del quale il cavaliere avrà un crollo: scoppierà a piangere e lascerà anche lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi.

Dal confronto emergerà che Riccardo Guarnieri avrebbe scritto dei messaggi alla sua ex Ida Platano: un gesto molto particolare che scatenerà la reazione di Alessandro Vicinanza: tra i due cavalieri ci sarà un botta e risposta e i due inizieranno ad accusarsi a vicenda. Guarnieri scoppierà a piangere non nasconderà un particolare molto interessante, cioè il fatto di sentirsi in qualche modo ancora legato a Ida Platano. Le anticipazioni parlano anche delle dinamiche del trono classico: Federico Nicotera si lascerà trasportare dalle emozioni con Carola, scatenando la gelosia di Alice.