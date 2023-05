Uomini e Donne, ecco chi saranno i nuovi tronisti. Il popolare programma di appuntamenti di Maria De Filippi è appena terminato, ma la conduttrice e il suo staff stanno già preparando la nuova stagione che partirà a settembre. E in tanti si chiedono chi sostituirà sul trono Nicole Santinelli e gli altri, da Federico Nicotera a Lavinia Mauro. La prima ha scelto di iniziare una storia con Carlo, dopo essere stata pure accusata di aver pianificato il suo cammino con Andrea.

Invece Federico Nicotera ha scelto Carola Viola Carpanelli con la quale sono stati protagonisti della storia più seguita di tutte: a guardare il sì della corteggiatrice, infatti, sono stati quasi 3 milioni di spettatori (share del 29,5%). Lavinia ha puntato tutte le sue carte su Alessio Corvino. Ma adesso Maria darà spazio a nuovi tronisti. Ebbene qualche nome è già spuntato fuori. E, a quanto pare, potrebbe esserci il ritorno di qualcuno che il pubblico conosce bene…

Ritorni eclatanti alla corte di Maria: i nomi dei nuovi tronisti

Tanto per cominciare poco tempo Blasting News ha fatto il nome di Alessio Campoli al quale Lavinia Mauro ha preferito Alessio Corvino. Dunque potrebbe essere lui, l’Alessio non scelto, a far ritorno nel programma ma stavolta come tronista e non più come corteggiatore. Stesso discorso anche per Alice Barisciani che è stata corteggiatrice di Federico Nicotera, il quale come sappiamo ha scelto di uscire da UeD con Carola.

Un altro candidato a rivestire il ruolo di tronista nel prossimo UeD è Cristian Di Carlo, altro corteggiatore ma di Nicole Santinelli. La tronista, però, ha deciso di provare la relazione con Carlo Alberto, un uomo che la fa sentire protetta quando la stringe tra le sue braccia, come lei stessa ha dichiarato. Cristian aveva lasciato il programma in seguito ad un episodio che non aveva accettato e così il suo ritorno nel dating show di Canale 5 non è così improbabile.

Ovviamente si parla di ipotesi. Come quella che vuole un altro ex corteggiatore di Nicole, vera regina di queste ultime settimane, avere alte chance di essere richiamato. Stiamo parlando di Andrea Foriglio. Lui è rimasto parecchio deluso dalla scelta finale di Nicole. Tanto che ha lasciato lo studio in silenzio. Così facendo si è attirato le critiche di molti telespettatori che l’hanno accusato di non aver dedicato a Nicole neppure una parola, come se non si meritasse niente. E a questo punto c’è chi pensa che, al contrario, Andrea potrà tornare a UeD perché il suo modo di fare, il suo carattere, ha colpito molti. Come sempre nel bene e nel male.

