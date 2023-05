Uomini e Donne, calato il sipario sulla stagione 2023 ecco che una scoperta sul tronista Federico Nicotera e la fidanzata Carola colpisce lo studio. Solo pochi giorni fa il pubblico di Uomini e Donne ha assistito alla scelta di Nicole Santinelli che, al contrario di quanto ipotizzato, ha scelto Carlo piuttosto di Andrea suscitando la reazione del pubblico che ha sparato a zero contro Roberta Di Padua. La dama, infatti, dal primo minuto aveva accusato Nicole Santinelli di aver scelto da tempo Andrea ma è stata clamorosamente smentita.

>> “È finita così”. UeD, caos sulla scelta di Nicole Santinelli. Qualcuno ha voluto parlare

Scrive una fan: “Io fossi in te mi sotterrerei dalla vergogna per ciò che hai sempre detto, persino il giorno della scelta. In molti invece abbiamo compreso la ragazza che è: sensibile, con carattere, di valori e principi, pura. E un amore puro ha scelto. Purezza che una come te se la sogna e può attirare solo gente qualunque (come Andrea) o con una sola cosa in testa”.





Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola i più seguiti dell’anno

E ancora: “Non fai mai belle figure, le persone escono da lì, vivono amori e sentimenti, bene o male che vada ma li vivono. Invece che pensare a lanciare veleno e attirare solo per…per la prossima stagione punta su qualcos’altro, non sui fidanzati o appena lasciati o indirizzati ad altre”. Per una storia che si è conclusa felicemente ce n’è un’altra che pare andare a gonfie vele.

Quella della coppia formata da Federico Nicotera e Carola, uscita da Uomini e Donne pochi mesi fa, sulla quale è stata fatta una scoperta clamorosa. La loro avventura all’interno del programma è stata la più seguita della stagione: a guardare il sì della corteggiatrice al tronista, infatti, sono stati poco meno di 3 milioni di spettatori (per uno share del 29,5%).

Medaglia d’argento per Lavinia Mauro e Alessio Corvino: quando si è formata questa coppia, davanti al televisore c’erano 2,9 milioni di spettatori (share al 29,1%). Il podio lo chiudono Luca Daffrè e Alessandra Somensi con il 26,6% di share. Ultimo posto per Nicole e Carlo ma ai fan sembra interessare poco: “Non faranno 3 milioni di telespettatori come ieri, ma non importa, a noi piace la roba normale, non il bullismo, la violenza verbale, la cattiveria e l’invidia, grazie Carlo e grazie Nicole”.