Venerdì 12 maggio si è conclusa l’edizione 2022/2023 di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata è stata mandata in onda la scelta dell’ultima tronista rimasta, ovvero Nicole Santinelli, la quale ha deciso di lasciare il dating show assieme a Carlo, spiazzando tutti. L’opinionista Gianni Sperti, sul magazine del programma, ha rilasciato un’intervista nella quale fa un resoconto della stagione, parlando di chi lo ha più colpito e chi non.

Nel corso degli ultimi anni a Uomini e Donne, Gianni Sperti non ha mai nascosto il suo grande affetto per l’ex dama Ida Platano. Ha voluto infatti ricordarla anche in queste sue dichiarazioni, affermando di essere stato davvero contento della sua decisione di uscire dal programma e vivere la storia d’amore con Alessandro. Ha poi parlato di Armando Incarnato, mettendolo in cima alla lista dei cavalieri peggiori, in quanto l’opinionista afferma: “Non cerca l’amore, si occupa di cose che non gli competono”.

Uomini e Donne: Gianni Sperti e il bilancio di questa edizione

L’opinionista ha poi parlato delle scelte che abbiamo visto quest’anno a Uomini e Donne nel Trono Classico. Gianni Sperti ha affermato con certezza che il trono per lui più bello è stato quello di Lavinia. A tal proposito dichiara: “Il percorso di lei è stato bellissimo, e poi vedo sui social che sono davvero una bella coppia“, facendo riferimento all’ex tronista e la sua scelta, ovvero Alessio Corvino. Ha accennato poi qualche dettaglio sullo spasimante di Nicole Santinelli, ammettendo di trovarlo molto tenero e sincero.

I fan più accaniti del programma non si sono però lasciati scappare un dettaglio importante. Gianni non ha infatti minimamente accennato ad un’altra coppia uscita da poco dal programma, ovvero quella formata da Federico Nicotera e Carola. Tra l’altro quest’ultimo è stato il trono che ha riscosso maggior successo tra i telespettatori, i quali per sei lunghi mesi hanno sperato che il tronista uscisse dal programma proprio con la Carpanelli. Al contrario Sperti ha menzionato l’altra corteggiatrice di Nicotera, ovvero Alice Barisciani. Su di lei dice: “Mi è sempre piaciuta, credevo nei suoi sentimenti. Anche se si sentiva sempre la seconda, ha lottato fino alla fine“.

A non essere citati dall’opinionista sono stati anche Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Probabilmente ciò è accaduto perché nemmeno quest’anno i due hanno trovato la loro anima gemella a Uomini e Donne, nonostante ciò sono riconfermati per settembre. Gianni ha inoltre nominato Gemma Galgani come miglior dama in passerella e Aurora Tropea come peggiore.