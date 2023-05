A UeD Luca Daffrè e Nicole Santinelli hanno fatto le loro scelte. Hanno avuto sicuramente molto meno tempo per decidere rispetto a Federico Nicotera e Lavinia Mauro, anche perché il programma di Maria De Filippi doveva volgere al termine. Ma alla fine hanno trovato i partner per loro giusti, dato che lui è uscito con Alessandra Somensi e lei con Carlo Alberto Mancini. Eppure il pubblico di Uomini e Donne ha già fatto una scoperta poco piacevole.

Non abbiamo ancora spiegazioni ufficiali da parte degli ex tronisti di UeD, ma Luca Daffrè e Nicole Santinelli hanno fatto un gesto che molti non hanno ancora compreso. Potrebbe anche trattarsi di un semplice falso allarme, ma alcuni telespettatori non sono poi così tranquilli e temono già il peggio a pochi giorni dai loro fidanzamenti. La scelta di Nicole è tra l’altro andata in onda solamente nel pomeriggio del 12 maggio, ma già sta facendo rumore.

UeD, primi dubbi su Luca Daffrè e Nicole Santinelli

Nonostante dentro e fuori da UeD le scelte di Luca Daffrè e Nicole Santinelli siano state molto apprezzate, c’è un retroscena che sta preoccupando una fetta di pubblico. Hanno infatti commesso entrambi probabilmente una leggerezza, anche se c’è chi pensa che sia già un segnale non rassicurante. Alla luce di questa situazione a dir poco insolita, essendo trascorso davvero poco tempo dal momento clou in studio, è possibile che i due ormai ex tronisti possano rompere il silenzio a breve sulla questione.

Ciò che ha lasciato di stucco alcune persone è che Luca Daffrè e Nicole Santinelli hanno preso una decisione a sorpresa. Non hanno infatti postato immagini in compagnia dei loro fidanzati, una volta usciti dalla trasmissione di Canale 5. Soltanto lei nelle scorse ore si è limitata a pubblicare alcuni momenti della scelta in studio. Potrebbero farsi perdonare nelle prossime ore, ma per il momento c’è il mistero sul perché abbiano deciso in questo modo.

Nelle ultime ore Daffrè si è invece immortalato da solo e ha scritto su Instagram: “Finito una serie di appuntamenti che avevo già in programma da tanto a Trento e ora si torna a Milano. Vi sto leggendo tutti piano piano”. Ma nessuna traccia di Alessandra.