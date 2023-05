Uomini e Donne, le parole di Nicole Santinelli dopo la scelta. Il dating show di Maria De Filippi ha due nuove coppie ufficiali. Non solo Luca Daffrè e Alessandra, ma anche Nicole e Carlo Alberto. Assistere al momento della scelta dopo lunghi mesi trascorsi alla ricerca del vero amore è sempre una grande emozione per il pubblico. E dopo la cascata di petali di rose rosse e gli applausi del pubblico, per i fan del programma di Maria De Filippi è ancora più interessante conoscere tutte le curiosità e le impressioni a caldo dei nuovi innamorati.

Cosa è successo durante la scelta di Nicole Santinelli. Un percorso che sembrava non voler mai finire tra continui dubbi e timori. Ma la splendida tronista, così come è accaduto a Luca Daffrè, è arrivata a una decisione definitiva: uscire dallo studio televisivo mano nelle mano con Carlo Alberto: “Cosa ricordo del primo impatto con Carlo e Andrea? Ricordo un impatto forte, dalla primissima esterna con entrambi. Li ho sentiti subito vicini a me. Mi è dispiaciuto, infatti, quando loro, che mi hanno conosciuto di più, non hanno capito le mie fragilità, che tendo a nascondere”.

Cosa è successo durante la scelta di Nicole Santinelli a UeD? La dura accusa ad Andrea di Gianni Sperti, poi le parole della tronista

Dopo queste dichiarazioni di Nicole rilasciate prima della scelta al magazine del programma, è giunto finalmente il momento di ascoltare il cuore: è così Nicole ha comunicato a Carlo Alberto la sua intenzione di proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere del programma. “Tra le sue braccia mi sento protetta”, ha ammesso l’ex tronista che non ha mai nascosto di cercare un uomo che la comprendesse e la facesse sentire al sicuro.

“Nel 2004 sono stata azzannata da un cane. Ho rischiato la vita perché mi aveva presa al collo ma ho avuto la prontezza di difendermi con mani e braccia. Però ho perso l’uso della mano in un periodo in cui era nata la mia passione per la pallavolo. È stato lì che ho iniziato a reagire in modo ermetico: a nascondere le emozioni, a gestirle da sola, per non far vedere alle persone intorno come stavo realmente”, ha confidato Nicole ai fan prima della scelta.

Carlo Alberto dunque è riuscito a conquistare la splendida Nicole. Ma come ha reagito il secondo pretendente al cuore della tronista? Andrea Foriglio davanti alla realtà sembra aver reagito in maniera alquanto fredda e distaccata. E nonostante il duro attacco di Gianni Sperti, che ha messo in dubbio il reale interesse del corteggiatore, Nicole ha comunque speso alcune parole in difesa di Andrea.