Un’altra puntata ricca di rivelazioni e colpi di scena. Ancora una volta Silvia Toffanin e il suo “Verissimo” arrivano là dove ben pochi riescono. Il successo di pubblico continua imperterrito e alla concorrenza non restano che le briciole. Non a caso Mediaset ha deciso di puntare forte sul programma raddoppiando gli appuntamenti settimanali. Stavolta il protagonista è stato Emanuele Filiberto di Savoia che ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero inattese.

Il principe nonché noto personaggio della tv Emanuele Filiberto di Savoia è stato pizzicato poco tempo fa tra le braccia di un’altra donna. Era lo scorso luglio quando il magazine Diva e Donna pubblicava una foto nella quale si vedeva Emanuele mentre baciava sulla bocca Nadia Lanfranconi. Stiamo parlando della cantante italiana ex fidanzata di Mel Gibson. E tutti hanno pensato che il matrimonio tra Emanuele e Clotilde Courau fosse finito. Ma le cose non stanno affatto così.

A Verissimo Silvia Toffanin parla di tradimenti, la reazione di Emanuele Filiberto

Era inevitabile che Silvia Toffanin tirasse fuori durante, la puntata di domenica 17 settembre, il discorso sui tradimenti. E così ha fatto. Proprio mentre il principe stava spiegando che il suo rapporto con la moglie Clotilde è saldo e che tra loro c’è un sentimento forte la conduttrice è intervenuta: “Vi si vede poco insieme…”. A quel punto Emanuele Filiberto di Savoia ha prontamente recplicato: “Ci vediamo poco ultimamente perché Clotilde ha fatto un anno di turné in giro per la Francia”.

Subito dopo, tuttavia, Silvia Toffanin è andata oltre e, senza entrare troppo nello specifico, ha provato a punzecchiare l’ex giurato di Amici: “I giornali ricamano, ti ritraggono in compagnia di qualche amica…”. Ovviamente il riferimento è proprio a Nadia Lanfranconi con la quale c’è stato il famoso bacio. Ma Emanuele tiene duro e tira dritto per la sua strada…

“Fortuna ho amici e amiche – ha detto il principe Emanuele – io e Clotilde abbiamo grande fiducia reciproca, certo ci sono stati momenti difficili, in 20 anni di matrimonio inevitabile”. Poi, quasi a volersi vendicare, ha provato a spiazzare Silvia Toffanin: “Tu da quanto tempo stai tu col tuo compagno (Pier Silvio Berlusconi, ndr)?”. La conduttrice, però, non si è fatta prendere in contropiede e ha ribattuto: “Io faccio le domande a te. Comunque 23 anni”.

“Sarai d’accordo con me che dopo 20 anni c’è un rapporto di maturità, fiducia, amore e amicizia – ha proseguito Emanuele Filiberto – A questo sono arrivato oggi con Clotilde. Perdonerei un tradimento? Sì perché penso che l’amore che c’è al di là di tutto questo è molto più forte di una scappatella”. Ancora la Toffanin: “Avete dovuto perdonarvi nella vita?“. “Io chiedo perdono e grazie ogni giorno”, la risposta dell’ospite. Alla fine Silvia Toffanin conclude: “Io lo ho sempre detto che Clotilde è una santa, io la voglio conoscere, però senza di te…”.

