Un’altra bella – è proprio il caso di dirlo – sorpresa nello studio di È sempre mezzogiorno. Solo qualche giorno fa Antonella Clerici ha ospitato, a sua insaputa, Anna Moroni, l’ex collega e amica dai tempi de La Prova del cuoco. Un momento molto emozionante per la padrona di casa, che non si aspettava di cucinare con lei il suo primo piatto. E infatti, dopo averla praticamente travolta per abbracciarla, si è commossa in diretta come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto.

Una nuova puntata e una nuova sorpresa, questa volta più per il pubblico. Anche perché stiamo parlando di un vero e proprio ingresso nel cast di È sempre mezzogiorno, il programma culinario in onda su Rai1. Dopo l’arrivo di Roberto Valbuzzi, noto cuoco che fa parte dei giudici di Cortesie per gli ospiti, c’è stato anche quello di Damiano Carrara, il pastry chef nonché protagonista ormai storico di Bake Off Italia e Cake Stars (e a dirla tutta anche un’ospitata di Alberto Matano).

È sempre mezzogiorno, il nuovo arrivo e pubblico impazzito

Lunedì 18 settembre 2023 è stato il giorno del debutto per il pasticcere lucchese che è amatissimo dal pubblico. E anche da Antonella Clerici, che lo ha presentato a inizio puntata accogliendolo a braccia aperte. “Cominciamo alla grande”, ha detto facendolo entrare. Poi, anche per farlo conoscere un po’ meglio al pubblico, ha ripercorso con lui gli inizi della sua carriera.

E per il suo primo giorno di scuola su Rai1, Damiano Carrara ha scelto di cucinare il dolce che lo rappresenta di più e che rappresenta anche l’Italia nel mondo: il tiramisù. Il pasticcere ci ha tenuto a specificare che i suoi dolci sono tutti gluten free e che il suo tiramisù è anche totalmente fatto in casa.

Il pubblico di Antonella Clerici è a dir poco impazzito sui social durante e dopo la puntata di È sempre mezzogiorno: tutti innamorati di Damiano Carrara, che per la cronaca ha tre negozi negli Stati Uniti, dove ha iniziato la sua carriera col fratello, e uno a Lucca di cui si occupa sua moglie.