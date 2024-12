Una bellissima notizia per il pubblico di Canale 5 è stata confermata nelle scorse ore. Stefano De Martino ha deciso di fare ritorno da Maria De Filippi per un evento decisamente atteso. In poche ore, quando si è appreso tutto, la news è diventata virale e ora tutti vogliono sapere i particolari di questo nuovo incontro che sarà stato molto emozionante.

Ormai Stefano De Martino è un punto fermo di Rai 1 e, grazie al programma Affari tuoi, sta riscuotendo un successo forse impensabile alla vigilia. Ma non ha mai dimenticato chi lo ha reso famoso, ovvero Maria De Filippi. E la conduttrice Mediaset ha quindi voluto regalare ai telespettatori un altro momento straordinario e che non dimenticheranno facilmente.

Stefano De Martino ritorna da Maria De Filippi: dove lo vedremo

Possiamo subito anticiparvi che, grazie alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, abbiamo saputo che Stefano De Martino è ritornato in una delle trasmissioni di successo di Maria De Filippi. C’è stata una registrazione e lui è apparso in studio, facendo sicuramente esplodere di gioia gli spettatori presenti. E ora anche il pubblico da casa attende con trepidazione la messa in onda di questa ospitata.

Stefano è stato uno degli ospiti famosi di C’è posta per te, come scritto da SuperGuidaTv: “Le ultime news dalla registrazione di C’è Posta per te 2025. Tra gli ospiti presenti in studio vedremo tre cantanti e un presentatore molto amato nonché ex allievo del talent di Canale 5. Avete capito di chi stiamo parlando? Ecco tutti gli spoiler. Ci sono nuovi nomi di Vip che si vanno ad aggiungere all’elenco che vi abbiamo fornito nelle settimane passate dei personaggi famosi che prenderanno parte al noto programma condotto da Maria De Filippi ed in onda in prima serata, il sabato, dopo l’Epifania“.

Infine, è stato scritto che “nella registrazione del 16 dicembre, hanno fatto ingresso in studio Il Volo e Stefano De Martino”. E non resta che aspettare gennaio per vedere tutto.