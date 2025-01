Nel corso della puntata del 20 gennaio del Grande Fratello, sei ex concorrenti sono stati riammessi nel gioco, portando con sé una carica di nuove emozioni e possibili colpi di scena. Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino sono stati inizialmente sistemati nel Tugurio, dove sono stati sottoposti al giudizio del pubblico tramite un televoto. L’arrivo di questi ex partecipanti promette di scuotere la dinamica della Casa e di innescare nuovi intrecci tra i concorrenti, con il televoto che rimarrà aperto fino alla prossima puntata, prevista per il 23 gennaio, per stabilire chi avrà la possibilità di rientrare ufficialmente nel gioco.

Tra i ritorni più attesi, c’è quello di Iago Garcia, un concorrente molto apprezzato che era stato eliminato i primi di novembre e la sui uscita aveva fatto scatenare il pubblico a casa. L’attore è rientrato nella Casa con l’intento di seminare già qualche “bomba” che, è probabile, scatenerà presto nuove dinamiche. Questi sviluppi, ovviamente, sono parte di una strategia studiata per rilanciare gli ascolti del reality. Non è un caso che il Grande Fratello abbia deciso di riammettere alcuni ex concorrenti in questo momento.

Grande Fratello, Iago Garcia critica Shaila e Lorenzo

I concorrenti in tugurio arlano attraverso la porta che divide la casa dal tugurio e nelle ultime ore Iago Garcia e Stefania Orlando si sono detti interessati a conoscersi. “Stefania voglio conoscerti, mi sei piaciuta, mi piace il tuo carattere” ha dichiarato. Li ha raggiunti anche Eva Grimaldi che intenderebbe fare da cupido tra i due. “Iago potrebbe essere per te” ha commentato la Grimaldi con la sua “ex” inquilina. “Me lo dicono tutti. Mi hanno parlato tanto di lui” ha risposto Stefania ammettendo che molti concorrenti le hanno confessato che tra i due potrebbe esserci affinità. “Ci dobbiamo conoscere, quindi” ha concluso l’attore spagnolo prima di salutarla.

Oltre alla possibile ship con Stefania, Iago ha anche smascherato e criticato la coppia formata da Shaila e Lorenzo. In chiacchiere con Eva Grimaldi, l’attore ha fatto notare come siano strani gli abbracci tra i due fidanzati. “Iago su lollo e Shaila “quando si abbracciano si strofinano la schiena, non è un abbraccio di coppia”. Le sue analisi sono perizie”, si legge nel tweet del video pubblicato su X.

💥Iago su lollo e Shaila "quando si abbracciano si strofinano la schiena, non è un abbraccio di coppia "

Le sue analisi sono perizie.

✈️#grandefratello pic.twitter.com/f2NIZPR1Ar — Peter (@peter78150525) January 21, 2025

“L’ho notato anche io , mi sembrava davvero strana come cosa , ma siccome sono di un altra epoca , mi son detta che fosse la moda del momento. Io abbraccio così quando consolo un amico”, commenta un utente. “Io amo Iago dal primo secondo che ha aperto bocca . Sono strafelice che sia tornato e deve restare! Dopo Hele e Javier c’è lui , la mia finale”, “NO IAGO SEI IL MIO TUTTO”, “Sono d’accordo. Io abbraccio le persone sfregando loro la schiena quando voglio consolare, dare coraggio. Non certo per far sentire la mia passione”, scrivono altri utenti.