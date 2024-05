Grande novità in arrivo per Teo Mammucari. Sono giornate intense per il popolare conduttore che fa della vena comica uno dei suoi tratti vincenti. Nei mesi scorsi è stato protagonista a “Ballando con le Stelle” dove tra l’altro ha ricevuto la visita della figlia Giulia emozionandosi. Poi ha anche raccontato di essere stato portato dalla mamma in un collegio all’età di 4 anni: “Ho vissuto l’inferno, pensare che ero solo un bambino”.

In questo periodo, inoltre, Teo Mammucari è impegnato nel nuovo show di Milly Carlucci, “L’Acchiappatalenti“. Il conduttore è uno dei talent scout insieme con Sabrina Salerno, Mara Maionchi, Wanda Nara e Francesco Paolantoni. Il loro compito è quello di trovare i veri talenti tra i concorrenti in gioco. Comunque, come annunciato da TvBlog, per Mammucari è in arrivo una nuova entusiasmante esperienza.

Teo Mammucari avrà un programma tutto suo

Il portale che si occupa di tv ha fatto sapere: “Siamo infatti in grado di anticiparvi che il buon Teo Mammucari sarà alla guida di un programma tutto suo“. Ma di cosa si tratta? Ebbene ci sono ulteriori dettagli. Lo show andrebbe in onda su Rai2 e si tratterebbe di una trasmissione itinerante, soprattutto nelle province italiane, di cui mostrerà le tradizioni dei vari paesini.

Chissà se Teo Mammucari riuscirà ad ottenere un risultato migliore rispetto a quello de “L’Acchiappatalenti” che alla prima puntata è stato battuto dalle soap opera turche Terra Amara e Endless Love. Secondo quanto appreso Teo Mammucari dovrà girare nelle province italiane a caccia di personaggi particolari che diventeranno poi protagonisti assoluti.

“Girerà l’Italia alla ricerca anche di personaggi particolari – leggiamo – che, insieme agli usi e costumi di quei luoghi, diventeranno le parti integranti di uno show che verrà realizzato nei teatri dei medesimi paesi”. Il programma dovrebbe essere trasmesso non prima della nuova stagione televisiva 2024/2025.

