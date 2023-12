Dramma Teo Mammucari: lacrime a Ballando con le stelle. Poi fa pace con Selvaggia Lucarelli

Ballando con le stelle, Teo Mammucari commuove: il comico ha abbandonato la maschera che ha portato finora ed ha raccontato un momento drammatico della sua infanzia. Tantissimi i messaggi arrivati sui social. “Da questa storia si capisce molto della sua personalità. Ovviamente non tutti ci possono arrivare, questo mondo si ferma alle apparenze ma chi è così “caciarone” nasconde sempre tanto dolore”, scriva una fan sulla pagina Instagram ufficiale del programma.

E ancora: “Grande Teo, mi fai sempre ridere e sorridere e stasera mi hai fatto piangere, sei una persona speciale e ti auguro il meglio dalla vita”. Teo, tra le altre cose, nel corso della puntata ha ricevuto la visita della figlia Giulia, scoppiando quasi in lacrime dall’emozione. Lacrime che ha fatto versare, sicuro, al pubblico da casa.





Ballando con le stelle Teo Mammucari: “A 4 anni in collegio”

Quando ha raccontato la sua storia. Teo Mammucari ha raccontato, durante la sfida della semifinale di Ballando con le Stelle, di essere stato portato dalla mamma in un collegio delle suore all’età di 4 anni: “Ho vissuto l’inferno, pensare che ero solo un bambino”. Parole che hanno fatto calare un silenzio glaciale in studio. L’unica a parlare è stata Selvaggia Lucarelli.

Che, rivolendosi al comico ha detto: “Sei stato nel collegio di Civitavecchia? Perché io sono di quelle zone e mi ricordo di essere stata in un collegio di suore quando ero piccola, ma solo per un giorno e ho questo vago ricordo di aver giocato con tanti bambini. Forse io e te ci siamo conosciuti prima del Rubagalline, abbiamo trascorso del tempo insieme”.

Teo è rimasto molto sorpreso perché non aveva mai rivelato a nessuno la località del collegio. Lui e Selvaggia sono uniti da un fil rouge che non sembra volersi spezzare. E chi lo sa che dopo Ballando non seppelliranno in maniera definitiva l’ascia di guerra per poi ritrovarsi una volta per tutte.