Ballando con le stelle, sorpresa sul palcoscenico del programma. Il pubblico è esploso in un lungo e caloroso applauso quando davanti alle telecamere del programma è apparsa la famiglia della concorrente al completo. Un momento televisivo che rientrerà nella storia della trasmissione di Milly Carlucci per un’edizione densa di colpi di scena e grande acclamazione da parte dei fan. La sorpresa è stata più che riuscita, lo testimoniano i sorrisi. Ecco cosa è successo.

La sorpresa a Wanda Nara a Ballando con le stelle, il pubblico si alza e applaude. Da non crederci eppure è successo davvero. Nel corso dell’ultima messa in onda del programma, una delle concorrenti più apprezzate dell’attuale edizione ha ricevuto la super sorpresa di poter abbracciare la famiglia al completo.

La sorpresa a Wanda Nara davanti alle telecamere di Ballando con le stelle: “Ci tenevo…”

Ebbene si, Wanda Nara circondata dalla famiglia al completo, marito e figli ovviamente. Un’emozione grande e indescrivibile, amplificata dal lungo applauso del pubblico e anche quello della giuria. “Ci tenevo a presentarlo a Selvaggia”, dice Wanda sorridendo e parlando con Selvaggia del marito. “Mi fa piacere che tu sei una che ama condividere”, replica ironica la giurata.

“Non proprio”, risponde Mauro seguito da Wanda Nara che chiosa: “Abbiamo gli stessi gusti io e Selvaggia”. Un momento televisivo sicuramente emozionante per la concorrente che vola dritta in finale: “Mi ha fatto un bellissimo effetto. Sappiamo che per lei è molto importante questo e siamo venuti a fare questa sorpresa, perché si è fermato il campionato”, sono state le parole del marito Mauro.

“Ho avuto il giorno libero e sono venuto. Non ci sono riuscito perché avevo delle partite ma oggi volevamo essere qua, accanto a Pasquale e a lei, che la sosteniamo sempre perché ci piacciono”. Icardi ha poi ammesso davanti a tutti: “Io, un super papà? Faccio quello che posso. Lei era molto conosciuta per essere mia moglie e non si era mai vista quello che era lei per davvero. Io in verità sono il marito suo”.