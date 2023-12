Wanda Nara in lacrime a Domenica In. C’è da dirlo, è lei la protagonista assoluta di questa edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 il sabato sera. In tanti la danno per vincitrice assoluta, ma non è ancora detta l’ultima. Nel frattempo, Wanda ha voluto raccontarsi da Mara Venier e nel farlo si è commossa non poco raccontando del tumore che l’ha colpita. Wanda racconta la sua carriera da ballerina nella celebre trasmissione di Rai 1 del sabato sera, ma anche la sua vita da mamma e il lavoro del sorriso di procuratrice sportiva per il marito, il calciatore Mauro Icardi.

>> “Non ci posso credere!”. Ballando, sorpresa incredibile a Wanda Nara: è successo in diretta

È una buona occasione per conoscere meglio la vita privata di questa donna poliedrica attraverso il racconto della sua malattia, iniziata con la diagnosi di leucemia qualche mese fa. “Il mio messaggio vuole trasmettere forza a tutte le persone che sono nella mia stessa situazione – ha detto Wanda Nara -. Io anche a Roma sono seguita da un medico”.





Wanda Nara in lacrime a Domenica In

E ancora Wanda Nara: “Mi è stato fatto del male quando è stata divulgata la notizia senza il mio consenso. Io ho saputo di avere la leucemia attraverso una notizia in televisione. Ho accettato Ballando con le stelle per pensare ad ‘altro’. Io mi fido dei medici in Argentina che mi seguono. Carolyn Smith mi ha dato il numero di una persona e mi ha aiutato tanto. Io ho paura per i miei figli che sono piccoli ed hanno ancora bisogno di me”.

– Sono ancora piccoli, hanno bisogno di me

– Andrà tutto bene, tranquilla. Sarà così #DomenicaIn #WandaNara pic.twitter.com/ixQ5qSzmCr — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 17, 2023

“Io penso che la bellezza cambi nel tempo soprattutto dopo cinque figli – ha poi detto Wanda Nara a zia Mara -. Però mia mamma mi ha detto che Mauro mi guarda innamorato. Lui è bravissimo con i miei figli e mi sta aiutando tanto soprattutto in questo periodo. A Ballando con le stelle è dura e quando entro in gara pretendo di fare una bella figura. Io in Argentina non avrei mai partecipato ad una gara di ballo perché mi conoscono tutti”.

“Dopo la scoperta della malattia, il nostro rapporto non è cambiato. La cosa principale per noi è la famiglia”.#MauroIcardi e il suo amore per #WandaNara. 🫶#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/5R57qxs2Ey — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 17, 2023

E conclude Wanda Nara: “Mi manca l’Argentina, lo ammetto infatti ogni volta che posso vado. Però io qui in Italia mi sento a casa. Sono tre mesi che sto vivendo intensamente a Roma ed ho creato un bellissimo gruppo. Mi sto divertendo tanto ed ho riempito la mia vita in questo periodo”.

Leggi anche: “Prende il posto di zia Mara”. Domenica In, Venier sostituita: il nome per la svolta