Cristiano Malgioglio sbrocca a NaTale e Quale Show: “Me ne vado, basta”. Durante la serata speciale del programma “Tale e Quale Show” a sostegno di Telethon, trasmesso su Rai1 la sera di domenica 17 dicembre 2023, si è verificato un piccolo scontro verbale e comico tra Cristiano Malgioglio, Carlo Conti e Giorgio Panariello. La discussione è iniziata dopo l’esibizione di Paolo Conticini che ha cantato “Last Christmas” in omaggio a George Michael.

Malgioglio ha osservato che il brano non è una canzone di Natale in quanto parla di un tradimento, provocando la risposta ironica di Conti che ha scherzato sul fatto che la canzone non viene di certo cantata d’estate: “No, infatti la si canta d’estate, quando tutti sono indecisi tra questa canzone e Vamos a la playa”. A creare tensione non è stata tanto la battuta di Conti, quanto i commenti degli altri giurati che sembravano confusi dalle parole di Cristiano.





Giorgio Panariello ha poi raccontato un aneddoto divertente su Malgioglio, ricordando una sua precedente apparizione televisiva in cui, invitato a fare gli auguri di Natale in inglese, aveva detto ‘Happy Birthday’. Panariello quindi dice: “Comprendo la difficoltà di Cristiano questa sera, perché c’è un solo brano in italiano, tutti gli altri sono eseguiti in inglese…”.

“Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away” 💙 @PaoloConticini interpreta George Michael a #NaTaleEQuale #taleequaleshow #facciamolidiventaregrandiinsieme #NumeroSolidale 45510 pic.twitter.com/wSp5FFj3SB — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) December 17, 2023

E ancora: “Quando Cristiano è stato ospite di Silvia Toffanin, ad un certo punto Silvia gli ha chiesto di fare gli auguri di Natale in inglese ai telespettatori, dato che lui conosce molto bene l’inglese, e Cristiano ha detto ‘Happy Birthday’”. Questo ha fatto ridere tutti, anche se Malgioglio ha precisato di averlo detto per scherzo. “Comunque ‘Happy Birthday’ l’ho detto scherzando”, ha quindi specificato Cristiano.

Inoltre, il giurato ha finto di alzarsi per lasciare il suo posto in giuria, lamentandosi che gli altri non lo lasciano esprimere a dovere e criticano spesso il suo giudizio sulla performance. L’asta benefica di Telethon, almeno fino a quel momento, aveva raggiunto i 28 milioni di euro: un traguardo a dir poco magnifico. Anche Mara Venier e la sua Domenica In, tra i tanti, hanno sostenuto la splendida iniziativa.

