Grande Fratello 2023, la delusione di Greta Rossetti. Mirko Brunetti eliminato dal reality show di Alfonso Signorini, ma non per questo troppo lontano dai pensieri. Nel corso della messa in onda della trasmissione, il confronto tra Mirko e l’ex fidanzata ha destato l’attenzione di molti, e Greta stessa dopo il momento televisivo ha tirato le somme di quanto si sono detti.

Greta Rossetti delusa dopo il confronto con Mirko Brunetti. Le dinamiche di coppia ormai sono note a tutti: i due hanno posto fine alla relazione poco dopo l’ingresso in casa di Perla Vatiero. Un sentimento, dunque, che ha iniziato a vacillare: Greta ha ammesso di aver creduto tutt’altro per loro.

Greta Rossetti delusa dopo il confronto con Mirko Brunetti: “Si è rivelato per quello che è…”

“Quello che c’è stato tra me è Greta è stato molto intenso, ma noi non siamo stati in grado di gestirlo. Siamo stati immaturi”, ha spiegato Mirko Brunetti. E ancora: “Per Greta provo ancora dei sentimenti, ma non sono più innamorato. Ma io e Greta abbiamo due vite molto diverse. Ora mi vedo un po’ lontano da lei”.La Rossetti avrebbe approfondito l’argomento parlandone in separata sede con Rosanna.

Dalle sue parole è emersa tutta l’amarezza per aver creduto a qualcosa che di base era anni luce lontano dalle sue aspettative: “Mi sono sentita proprio usata”, sono state le parole nette di Greta rivelate alla gieffina. “Si è rivelato quello che è”, ha ulteriormente commentato Greta con toni delusi.

A queste parole Rosanna ha voluto comunque dare un apporto e un supporto facendo vedere a Greta un altro lato della medaglia: “Sei giovane, hai tutto il mondo davanti a te e quando arriverà la persona giusta te ne accorgerai”. Greta al momento pone resistenza al pensiero che un nuovo amore possa entrare nella sua vita.