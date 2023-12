Si è chiusa ormai l’avventura di Mirko Brunetti al Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island ha perso al televoto e lasciato quindi nella Casa le sue ex fidanzate, Perla e Greta. L’ex concorrente è stato ospite a Verissimo. “Quando sono uscito da Temptation Island ho messo un punto alla mia storia con Perla. Sono stati cinque anni molto belli. L’amore che si costruisce in cinque anni non può essere paragonato ad un innamoramento di tre mesi”, ha raccontato Mirko.

“Quello che c’è stato tra me è Greta è stato molto intenso, ma noi non siamo stati in grado di gestirlo. Siamo stati immaturi”, ha spiegato ancora parlando della sua relazione con la single di Temptation Island. “Per Greta provo ancora dei sentimenti, ma non sono più innamorato. Ma io e Greta abbiamo due vite molto diverse. Ora mi vedo un po’ lontano da lei”.

Le parole di Mirko Brunetti sono state chiarissime, ma durante una live su TikTok, alla domanda ”sei ancora innamorato di Perla?”, l’ex gieffino ha preferito non rispondere mettendo così la pulce nell’orecchio dei fan. In molti, infatti, hanno letto qualcosa in quel silenzio e per questo motivo, come riporta Biccy, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di rompere il silenzio e chiarire.

“Il fatto di non rispondere è perché ho detto tutto quello che dovevo in questi due mesi, e ogni mia parola in questo momento viene fraintesa. Sono stato chiaro com il voler prendermi il tempo per me stesso. L’amore ha varie forme e I sentimenti quando ci si lascia con rispetto rimangono ma non sono i sentimenti di un fidanzato“, ha finalmente spiegato Mirko Brunetti.

“Poi va anche chiarita una cosa importante. I sentimenti di certo non si spengono cosi”, ha detto ancora Mirko Brunetti parlando del suo rapporto con Perla. “Le decisioni vanno comunque metabolizzate dopo tutto quello che successo. E io adesso ho bisogno di staccare la spina e ritrovare me stesso e su questo mi concentrerò”.