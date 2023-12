Ecco chi prende il posto di Mara Venier a Domenica In. Un nome forte, anzi fortissimo e pesante, soprattutto in questi ultimi mesi. La zia Mara è stanca, questa infatti è la sua quindicesima edizione di Domenica In e come spesso ha raccontato, forse sarà anche l’ultima. I vertici di Viale Mazzini la vorrebbero ancora e non è escluso che riescano ancora a convincerla, tuttavia la scorsa estate, la conduttrice aveva raccontato che vorrebbe lasciare dopo questa stagione: “Questo è l’ultimo davvero”.

>> “È lui il nuovo conduttore”. L’Eredità, fatta la scelta tra Pino Insegno e Marco Liorni

Mara diceva: “Già ero indecisa se fare questa, però mi hanno convinto. Lo sanno che questo programma è il mio punto debole“. Ora però emerge un nome a dir poco bomba, che in queste ore sta circolando non poco a Viale Mazzini. Sembra infatti che ci sia una sostituta di prim’ordine pronta a prendere il posto della Venier. Secondo Nuovo Tv infatti, Domenica In non chiuderà bottega e darà solo le chiavi di casa in mano ad un’altra conduttrice famosissima.





Ecco chi prende il posto di Mara Venier a Domenica In

Parliamo di Barbara D’Urso. Le due sono state pubblicate nella copertina del magazine e il titolo è un terremoto per Mediaset: “C’è Domenica In nel futuro di Barbara D’Urso (con la benedizione della sua amica Mara Venier). E ne vedremo delle belle appena scadrà il contratto con Mediaset“. Proprio del destino di Domenica In ha voluto dire la sua Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo: “Non solo Sanremo, i manager di Viale Mazzini hanno anche altri progetti da definire. Il futuro di Domenica in, per esempio”.

E ancora Signoretti: “Perché la Venier ormai pare irremovibile: ‘E la mia ultima stagione’, ha detto. Quindi è partita la caccia all’erede della conduttrice. Mara è una donna sentimentale e spera che la sua ‘creatura’ venga affidata a una persona speciale. Una che sappia mettere il cuore in tutto ciò che fa, proprio come lei”.

Dice poi Signoretti: “Gli indizi portano tutti a Barbara D’Urso. Il suo contratto con Mediaset scade in questi giorni, quindi l’ex volto di Pomeriggio cinque si svincolerebbe in tempo per traslocare in Rai. Presto quindi ne vedremo delle belle. Perché se tutto andasse a buon fine, la D’Urso si troverebbe a sfidare le ex colleghe di Canale 5: Silvia Toffanin e Maria De Filippi“.

Leggi anche: “Mi piace Anita”. E la voce del Grande Fratello interrompe il concorrente: “Sentite bene”