Temptation Island 2023, la verità dopo la fine della trasmissione. Nuove sfide e nuove scoperte, così i concorrenti del programma si approcciano a vivere sempre un’avventura televisiva più unica che rara. E non sempre l’inizio corrisponde alla conclusione: molte coppie scoprono quanto sia arduo ma necessario dividere le proprie strade per imboccare cammini più consapevoli. E la verità molto spesso viene allo scoperto non appena la trasmissione chiude le sue porte ai concorrenti che si trovano dunque davanti alla realtà, non sempre facile da accettare.

Cosa è successo ad Alessia Bottiglia e Davide Rosati dopo Temptation Island 2023? Una delle tante coppie torna a casa con alcune fratture che chiedono di essere risanate o meno. Ed è questo il caso di Alessia e di Davide che dopo la partecipazione alla trasmissione di successo hanno dovuto tirare le somme e comprendere cosa chiedere alla loro relazione.

Leggi anche: “Cosa farò con lui”. Temptation Island, l’annuncio di Greta su Mirko a 10 giorni dall’uscita insieme





Cosa è successo ad Alessia Bottiglia e Davide Rosati dopo Temptation Island 2023? Davide decide di rompere il silenzio

A rompere il silenzio ci ha pensato proprio Davide Rosati che ha provato ad accettare il tradimento di Alessia per proseguire la relazione e ripartire insieme alla fidanzata dal punto zero. Ma come saranno andate realmente le cose? Davide sarà riuscito a perdonare lo scivolone della fidanzata? Dopo una pausa di riflessione, i fan hanno sperato che i due potessero riprendere la corsa camminando insieme, l’uno al fianco dell’altra come sempre è accaduto.

Ma la realtà purtroppo delude. A rivelarla è stato Davide che ha dunque ammesso di non vivere più insieme alla sua Alessia. Lo avrebbe rivelato a tutti attraverso il profilo Instagram con queste parole di chiarimento: “Ho spiegato più volte che con Alessia non viviamo più insieme, ma ci sentiamo, ci vediamo spesso e cerchiamo insieme di scavarci dentro e capire cosa vogliamo per il nostro futuro. Per il bene di entrambi”.

Non si sarebbero del tutto lasciati, ma sicuramente i due si trovano in un momento molto delicato di passaggio tra il continuare a stare insieme oppure proseguire seguendo strade diverse: “Col tempo si riconsidera tutto e le cose lentamente o d’improvviso cambiano. Alla fine bisogna superare anche questi momenti, che difficilmente si accettano e cercare di ricominciare più forti di prima. – e ha aggiunto – Se sono felice? Bella domanda! No non lo sono. Ho una sensazione di vuoto, sto cercando di riempirmi facendo cose che mi fanno stare bene”, sono state le parole di Alessia a proposito del rapporto con Davide.