Tempo di confessioni a 360 gradi per l’ex tentatrice di Temptation Island, Greta Rossetti, che non poteva non parlare di Mirko Brunetti. Lui, dopo essersi lasciato con Perla Vatiero nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, ha deciso di fidanzarsi con la single. Adesso i due sarebbero però vicinissimi ad una decisione importante sulla coppia. Sono stati i follower di lei a riempirla di domande su Instagram e la ragazza non ha avuto nessun timore a fornire le risposte richieste dalla gente.

Dopo Temptation Island Greta Rossetti è tornata super attiva sui social e si è soffermata in diverse circostanze su Mirko Brunetti. Tra le tante cose dette, da sottolineare anche un suo commento sul tatuaggio fatto insieme al giovane: “Ho altri tatuaggi con altre due persone, le situazioni importanti della mia vita mi piace inciderle sulla mia pelle. Se lui avesse scelto Perla? Non avrei assolutamente tentato di avere contatti, porto rispetto per le relazioni altrui”.

Temptation Island, la decisione di Greta Rossetti per Mirko Brunetti

Lei ha anche dovuto fare i conti con attacchi pesantissimi da parte dei telespettatori di Temptation Island, per i ritocchi estetici fatti da Greta Rossetti, partner di Mirko Brunetti: “Mi hanno convinta ancora di più, quando sono convinta di fare una cosa non ascolto i consigli di nessuno”. Poi le è stato chiesto se fosse pronta ad andare a convivere con il concorrente dell’edizione 2023 della trasmissione di Canale 5. E la sua risposta è stata chiarissima.

Innanzitutto ha precisato che non è affatto preoccupata dalla distanza, visto che lei abita nella città di Milano, quindi in Lombardia, e lui nel Lazio a Rieti: “Sono abituata a fare i viaggi da sola, ci separano solo 5 ore di auto”. Per ora comunque la convivenza non sarebbe un obiettivo a breve termine, ma ha anche aggiunto: “In cinque anni col mio ex fidanzato ho cambiato sei città, quindi non avrei assolutamente nessun problema, non avrei assolutamente paura a trasferirmi a Rieti. Avevo 19 anni, quando l’ho fatto per la prima volta”.

Quindi, sebbene non sia una scelta imminente da compiere, Greta e Mirko inizierebbero la convivenza senza alcun timore. Soprattutto perché lei è molto aperta ai trasferimenti e quindi raggiungerebbe senza problemi il suo partner.