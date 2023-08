Temptation Island 2023 è finito, ma le storie dei protagonisti continuano a far discutere il pubblico. Soprattutto la storia di Mirko Brunetti e Greta Rossetti, il primo concorrente con l’ormai ex fidanzata Perla, la seconda tentatrice, sta provocando discussioni a non finire. Proprio nell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia si è venuto a sapere che non solo Mirko ha lasciato Perla, ma ha anche iniziato una relazione con Greta.

Una relazione partita a razzo visto che Greta ha già presentato Mirko ai suoi genitori e quest’ultimo già chiama la mamma di lei “suocera“. Alcuni telespettatori hanno fortemente criticato i due, anche se nelle stesse ore pure Perla sta frequentando il tentatore Igor e fa sapere: “Sono emozionatissima, per me è un ragazzo splendido, spettacolare, meraviglioso”. Ma torniamo a Mirko e Greta: proprio in queste ore il 26enne ha spiegato perché ha lasciato Perla.

Mirko spiega perché ha lasciato Perla: “Fatelo anche voi…”

A poche ore dalla fine di Temptation Island Mirko ha voluto ringraziare Filippo Bisciglia e poi in un post ha sottolineato: “Chi parte per un viaggio non torna mai come prima”. Doveva verificare la tenuta del rapporto con Perla e alla fine ha trovato un nuovo amore. E oggi dice: “Eccoci qui, che dirvi. Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare dell’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me”.

“Mi ha aiutato ad avere il coraggio di ricredere in me stesso – continua Mirko – lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene. Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace ma sopratutto non perdete mai voi stessi per far stare bene solo qualcun altro“. “Andate sempre a testa alta se sapete di aver dato tutto – conclude l’ex di Perla – Grazie di cuore per tutti i messaggi che sto ricevendo. Vi voglio bene”.

Perla nel frattempo non sembra aver alcun rimpianto né le manca il suo ex: “Ciao a tutti, voglio dirvi che sto benissimo e sono molto grata a questo show che mi ha dato l’opportunità di aprire gli occhi. Ho visto una realtà che prima ignoravo e adesso è tutto più chiaro. Non voglio rinnegare il passato e i miei sentimenti. Grazie a tutto quello che è stato sono la donna di adesso e vado fiera di tutto“.

