Temptation Island 2023, il colpo di scena dell’ultima puntata. Nella serata di ieri, lunedì 31 luglio, è andato in onda l’appuntamento finale con il programma condotto da Filippo Bisciglia. Quest’ultimo è stato protagonista soprattutto quando ha dovuto ‘rimettere in riga’ quel farfallone di Federico che, dopo aver fatto capire in tutte le salse la fragilità del suo sentimento per la sua (ex?) fidanzata Ale, ne ha combinata un’altra. Ci ha provato con la tentatrice Carmen in un modo così fisico che la stessa ragazza l’ha definito inquietante.

Ma il colpo di scena vero è stato un altro. Mirko, che era entrato nel reality con la fidanzata Perla, alla fine ha deciso di troncare ogni rapporto. Già prima dell’ultima puntata Filippo Bisciglia aveva annunciato che sarebbe accaduto qualcosa di mai successo prima. Effettivamente Mirko non solo ha lasciato la fidanzata, ma, un mese dopo la fine delle registrazioni, ha iniziato un relazione con la tentatrice Greta! Quest’ultima ha spiegato quali sono stati i passi fatti insieme nell’ultimo periodo: queste sono state le sue parole.

Greta e Mirko escono insieme da Temptation Island: critiche social

Ma è Temptation Island o Uomini e Donne Estate? Mah, qualcuno forse se lo sarà chiesto perché non solo Mirko ha fatto naufragare il suo rapporto con Perla, ma si è messo con la tentatrice Greta. E sentite quest’ultima cosa ha detto su questo inatteso risvolto: “Sono emozionatissima, per me è un ragazzo splendido, spettacolare, meraviglioso”.

Mirko Brunetti è andato anche a conoscere i genitori di Greta Rossetti, insomma i due fanno sul serio. La tentatrice è caduta nella rete di Mirko: “È premuroso, sensibile, ha tutti gli aggettivi positivi che una persona possa avere, già dentro al villaggio l’avevo visto, ma fuori ancora di più”.

Queste le parole di Mirko su Greta: “È una ragazza dolce, sensibile, a parte che è bellissima… mi dà tanto equilibrio”. Insomma una nuova coppia è nata: i due si sono anche fatti un tatuaggio di coppia con la frase “I tuoi occhi la mia cura”. Agli innamorati, in effetti, basta uno sguardo per riempire il proprio cuore di gioia e amore. E il pubblico? Qualcuno sui social ha commentato: “Ma come fai ad innamorarti in dieci giorni dopo cinque anni di relazione…”. E voi, come la vedete questa storia?

