L’ultima puntata di Temptation Island inizia con alla storia di Vittoria Egidi, 32 anni, e Daniele De Bosis,33 annni. Lei voleva un figlio, lui non era sicuro, ma all’interno del villaggio le cose sono decisamente cambiate. Lunedì 31 luglio è andata in onda l’ultima puntata del reality show delle tentazioni e anche le due ultime coppie hanno dovuto prendere una decisione.

Daniele De Bosis e Vittoria Egidi sono arrivati alla fine del loro percorso. Lui si è avvicinato, pericolosamente, alla single Benedetta e Vittoria, dopo aver visto alcuni atteggiamenti del suo compagno ha deciso di intensificare il suo rapporto con il single Edoardo “Mi ero frenata, ma se ho bisogno di un gesto d’affetto che lui non mi dà, non mi trattengo più”. E infatti i due si sono chiusi nella casa dei single dove non ci sono telecamere per oltre due ore.

Temptation Island. Dopo il tradimento di Vittoria, Daniele spacca tutto e si fa male a una mano

Quando Vittoria è nella casa dei single si sentono dei rumori inequivocabili di baci. “Ho fatto un sacco di raccomandazioni a lui e poi sono caduta io” ha detto Vittoria scatenando la furia del fidanzato Daniele. “Mi fa schifo – dice Daniele – non me l’aspettavo perché non chiama il falò? Si vuole rendere ancora più ridicola di quello che è Non me lo merito, ho i miei difetti ma non sono mai arrivato a questo punto”.

“Sono stato quattro anni con una deficiente” dice sfogandosi con l’amico Federico che ha assistito ai video nel pinnettu. Daniele è furioso dopo l’ultimo filmato della fidanzata con il tentatore Edoardo, spacca tutto e dà un pugno al muro. Al”Is Morus Relais arrivano anche il 118 per fasciargli la mano. È la fine. Daniele chiede il falò di confronto immediato e si incontra con la fidanzata Vittoria.

“Ci tenevo, davvero ci tenevo, ero venuto qua con la cosa di superare i problemi. Mi spiazzato, non me l’aspettavo. Come fai a dimenticare quattro anni e mezzo in quindici giorni?”, ha detto subito Daniele. Lei ribatte dicendo di non sentirsi amata e apprezzata da lui e alla fine Filippo chiede ai due cosa vogliono fare. Daniele è sicuro, vuole uscire da Temptetion Island da solo. “Solo, sono cose che non si perdonano”. Anche Vittoria è dello stesso avviso. I due escono quindi da soli.