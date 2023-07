Temtpation Island 2023 è finito male per la Mirko e Perla. O meglio, è finita la loro relazione che durava da ben 5 anni. La coppia aveva deciso di partecipare al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore, diventato monotono e spento a detta di lei, che per amore si era trasferita a Rieti, città natale di lui. Nei rispettivi villaggi hanno entrambi avuto modo di legarsi in modo speciale ai tentatori Greta e Igor. Al punto che quando Mirko ha visto Perla a letto insieme al single non ci ha visto più e chiesto il falò di confronto immediato.

Falò a dir poco infuocato, quello che il pubblico di Canale 5 ha visto lunedì scorso, durante la penultima puntata di Temptation Island 2023. Alla fine Perla e Mirko hanno deciso di lasciarsi, ma hanno sorpreso tutti dopo poco, quando tutti e due hanno raggiunto i rispettivi tentatori conosciuti al villaggio. Dopo il faccia a faccia con l’ormai ex fidanzata e davanti a Filippo Bisciglia, Mirko ha chiesto di incontrare Greta.

Mirko e Greta, la notizia dopo l’uscita da Temptation Island

“Come è andata? Sto qua, quindi è andata come doveva andare. Nel modo più giusto. Mi dispiace, però era giusto così. Sono consapevole di quello che ho fatto. Ti ho detto grazie? Se tu vuoi io resto qua”, ha detto Mirko alla single Greta, che lo ha abbracciato ricordandogli che è una persona speciale. Quindi i due hanno lasciato l’Is Morus Relais insieme e deciso di conoscersi lontano dalle telecamere.

Eravamo rimasti a questo punto ma com’è noto Temptation Island è un programma registrato e le riprese sono finite da tempo. I protagonisti non possono tornare sui social fino alla fine della messa in onda ma un nuovo video di Greta ha fatto subito il giro del web. Video misterioso apparso su TIkTok e tra le Storie Instagram che ha lasciato ben pochi dubbi ai fan della trasmissione sul suo futuro con Mirko.

“È mattina, stai camminando a casa tua. Il sole sta splendendo, la tua casa è piena d’amore e profuma di caffè. Ce l’avete fatta”, è la citazione che si legge in calce a un video romantico ripostato da TikTok. Non ci sono Mirko e Greta né c’è un riferimento esplicito ma tanti, praticamente tutti, ritengono che possa essere un riferimento alla loro relazione. Quindi ora sono una coppia felice? Così pare.