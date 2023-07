Temptation Island 2023, ci siamo. L’edizione di questa estate si sta per concludere. Lunedì 31 luglio è in programma l’ultima puntata dove, come abbiamo visto dagli spoiler diffusi sugli account ufficiali della trasmissione, non mancheranno sorprese e colpi di scena. Come ha annunciato dallo stesso Filippo Bisciglia, per la prima volta nella storia del docu-reality estivo di Canale 5 tutti i concorrenti lasceranno il programma prima dello scadere dei 21 giorni canonici. Nessuna coppia, dunque, è riuscita a “resistere” per tutta la durata del programma.

Sono rimaste due coppie: Ale e Federico e Vittoria e Daniele. Il pubblico si starà chiedendo come si concluderà il loro viaggio nei sentimenti, anche perché la scorsa settimana la puntata è stata incentrata esclusivamente sui percorsi, entrambi finiti male, di Manuel e Francesca e Mirko e Perla. Dalle anticipazioni sappiamo però che Daniele perderà le staffe nel pinnettu: dopo aver visto un video farà addirittura volare uno sgabello in giardino…

Temptation Island, la ‘prova fotografica’: “Sono fidanzati”

Ma attenzione. Si sa che fino a quando va in onda Temptation Island i protagonisti sono chiusi nel silenzio e hanno i profili social bloccati. Questo però non significa che le segnalazioni e le foto rubate non circolino. Ecco allora quella arrivata a Deianira Marzano su Daniele, intercettato da una fan a Sabaudia.

Stando a quanto riporta l’utente, sembrerebbe che Daniele sia apparso giù di morale e che avrebbe lasciato intendere di aver messo un punto alla sua storia con Vittoria. Ma non è finita qui, perché con lui c’era anche Manuel e pare che lui e Francesca abbiano confermato le loro scelte al falò, dunque non sono tornati insieme.

Ma il rumor più clamoroso arriva da TikTok: ora un’utente ha beccato Mirko insieme alla single Greta. Già diverse le indiscrezioni su una loro frequentazione dopo il falò con Perla, con cui quindi sarebbe finita definitivamente, ma questa è la prima ‘prova fotografica’ dei due insieme. Il video in questione in cui passeggiano insieme a Jesolo, dunque, confermerebbe (condizionale d’obbligo) le voci: Mirko e la sua tentatrice hanno iniziato a frequentarsi.