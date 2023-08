Dopo 5 anni insieme Perla e Mirko di Temptation Island si sono lasciati. I due concorrenti hanno lasciato il villaggio durante l’ottava puntata andata in onda lunedì in prima serata su Canale 5. La coppia era arrivata all’Is Morus relais per mettere alla prova il loro amore, diventato monotono e spento a detta della fidanzata Perla, che per amore si era trasferita a Rieti, città natale di Mirko.

Nella penultima puntata di Temptation Island Mirko, che era entrato nel reality con la fidanzata Perla, alla fine ha deciso di chiudere. Mirko non solo ha lasciato la fidanzata, ma, un mese dopo la fine delle registrazioni, ha iniziato un relazione con la tentatrice Greta. Mentre Perla ha iniziato a frequentare il single Igor. “Sono emozionatissima, per me è un ragazzo splendido, spettacolare, meraviglioso”, ha detto Greta parlando del nuovo fidanzato.

Temptation Island, Mirko e Greta criticati per un vide di TikTok

“È premuroso, sensibile, ha tutti gli aggettivi positivi che una persona possa avere, già dentro al villaggio l’avevo visto, ma fuori ancora di più”, ha raccontato ancora Greta durante l’ultima puntata di Temptation Island, quella registrata un mese dopo. “È una ragazza dolce, sensibile, a parte che è bellissima… mi dà tanto equilibrio”, ha detto invece Mirko. I due si sono anche fatti un tatuaggio di coppia con la frase “I tuoi occhi la mia cura”.

I due sono sempre insieme e in queste ore ha fatto scalpore un video pubblicato dalla coppia su TikTok. Un video criticato perché secondo gli utenti del web è diseducativo. I due si mostrano uno accanto all’altra in macchina. Lui guida, lei gli cade praticamente addosso e da lì partono baci passionali.

Baci che in auto non sono proprio il massimo. Nel filmato infatti si vede Mirko distogliere lo sguardo dalla strada per la maggior parte del tempo, e secondo quanto riportano molti utenti sembra anche che Greta non porti la cintura. Su Twitter una marea di critiche alla coppia: “Pronto, polizia stradale?”, è solo uno dei tanti commenti contro la coppia.