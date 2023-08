Come sempre, anche questa edizione di Temptation Island 2023 è finita con diverse sorprese e colpi di scena. Nessuna delle coppie ha resistito i 21 giorni canonici separata: chi prima e chi dopo ha chiesto il falò di confronto anticipato a Filippo Bisciglia. Falò che è finito bene per alcuni, come Manu e Isabella e i chiacchieratissimi Giuseppe e Gabriela, male nel senso che si sono lasciati per altri, per esempio Daniele e Vittoria e Manuel e Francesca. Non solo: Mirko e Perla per esempio sono usciti dal villaggio mano nella mano con i rispettivi tentatori.

E poi Alessia e Davide, che al falò hanno deciso di darsi un’altra possibilità ma secondo i più avrebbero già desistito a un mese dalla fine del programma. La coppia di Temptation Island ha infatti annunciato di essere momentaneamente in pausa. Proprio Davide, preso da alcuni dubbi, ha deciso di prendersi un momento di riflessione e a oggi, dalle parole social di lei, sembrerebbe che i due non siano ancora tornati insieme ufficialmente.

Temptation Island, “tra loro è già finita”

Ma torniamo alla coppia ormai ex composta da Mirko e Perla. Come detto, dopo il falò entrambi hanno deciso di lasciare Temptation Island con i single conosciuti al villaggio, dunque Greta e Igor. Hanno voltato pagina e soprattutto tra il fidanzato e la tentatrice le cose sembrano procedere per il meglio. Si sono anche regalati un tatuaggio insieme.

Discorso diverso per Perla, che già al confronto con Filippo Bisciglia aveva detto di andarci coi piedi di piombo con Igor. Ma sembrava molto presa da lui. Ora, secondo i più, sarebbe già finita la conoscenza di fidanzata e tentatore. Si è capito dalle ultime immagini che arrivano dai social, quelle del compleanno appena trascorso di lui.

Grande assente alla serata è stata proprio Perla e dopo averlo notato tanti hanno iniziato a ipotizzare che con Igor sia già finita. Non ci sono conferme ancora, quindi è bene prendere questi sospetti dei fan di Temptation con le dovute cautele ma va anche detto che di recente lei si era fatta viva sui social per spiegare che in questi giorni non si sentiva di esporsi.