Temptation Island 2023 è stato un successone, ma ora il pubblico ha saputo una notizia non bella. Una coppia si sarebbe lasciata per sempre, almeno stando agli ultimi rumor. Lei è intervenuta sui social, non facendo un annuncio ufficiale, ma le sue parole sembrano presagire cose negative. E i telespettatori ne sono ovviamente dispiaciuti, infatti speravano che il loro rapporto potesse migliorare. Ma l’amore potrebbe essere ormai finito.

Filippo Bisciglia ha svolto un lavoro encomiabile nell’ultima edizione della trasmissione ed è stato un perfetto mediatore dei concorrenti. Ora che questa coppia si sarebbe ormai lasciata anche lui potrebbe esserne abbastanza triste, dato che si era affezionato a tutti i protagonisti. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando e cosa ha scritto l’ex concorrente del reality show di Canale 5 sul suo profilo Instagram.

Temptation Island, una coppia si sarebbe lasciata

Dunque, la fine dell’amore sarebbe ormai cosa fatta. Dopo Temptation Island le cose non sono andate meglio e la coppia si sarebbe lasciata. Erano inizialmente in una sorta di pausa di riflessione, nonostante fossero usciti insieme dopo il falò di confronto. Le parole della donna sono state eloquenti: “Col tempo si riconsidera tutto e le cose lentamente o d’improvviso cambiano. Alla fine bisogna superare anche questi momenti, che difficilmente si accettano e cercare di ricominciare più forti di prima”.

Ad essersi detti addio sarebbero Alessia e Davide. La donna ha aggiunto nelle Instagram stories: “Se sono felice? Bella domanda! No non lo sono. Ho una sensazione di vuoto, sto cercando di riempirmi facendo cose che mi fanno stare bene. Se a dichiararsi single deve essere il cuore, per quanto mi riguarda non mi posso dichiarare single, al momento. Il sentimento ancora c’è da parte mia. Però ovviamente so che non mi posso nemmeno lasciar calpestare da ciò che provo e mettermi da parte”.

Infine., Alessia Bottiglia ha concluso: “L’amore per se stessi è la cosa più importante e io mi sto amando troppo poco”. Dovrà quindi voltare pagina e ritrovare la serenità necessaria per affrontare al meglio questa fase delicata della sua vita.