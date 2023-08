Mirko Brunetti ha proprio ‘svoltato’ con Temptation Island. Il ragazzo giunto nel programma di Filippo Bisciglia per verificare la tenuta del rapporto con la fidanzata Perla ha trovato l’amore con la tentatrice Greta Rossetti. Mirko ha già conosciuto i genitori di quest’ultima e addirittura chiama già suocera sua madre. Nei giorni scorsi inoltre i due hanno pubblicato un video in cui si baciavano in macchina. Il video è stato ripreso da Perla Vatiero e Francesca Sorrentino, che hanno preso in giro la neo coppia.

La parodia ha fatto il giro del web e così Greta ha pubblicato delle foto e video insieme a Mirko scrivendo: “Meglio essere finte che cattive”. Un’evidente frecciata proprio nei confronti di Perla. Intanto Mirko e Greta sembrano davvero super affiatati. Ma non basta. Il 26enne ha spiegato: “Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare dell’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me”. Ma non è finita qui: Mirko ha infatti ritrovato anche la mamma grazie a Temptation

Mirko dopo l’amore con Greta ritrova il rapporto con la mamma

Il giovane originario di Rieti, durante la sua permanenza del villaggio di Temptation Island, aveva dichiarato di non avere da anni rapporti con la mamma. Mirko aveva lasciato capire che la ragione di tale allontanamento fosse il fatto che alla madre non piacesse molto Perla. Adesso, però, tutto si è magicamente sistemato. L’imprenditore nell’ambito alimentare ha postato una foto in cui compare sorridente proprio con la mamma.

Nella didascalia Mirko Brunetti spiega: “Cosa mi ha dato quest’esperienza? Con 21 giorni tutto quello che sembrava irrisolvibile di colpo è al suo posto. Sono andato a fondo nei miei pensieri smettendo di farmi domande ma cercando le risposte. Questa foto, questo abbraccio con la mia mamma racchiude tutti quei 21 giorni in cui volevo uscire migliore di come ero entrato. Non pensiamo a cosa sia successo tra noi ma ricominciamo da qui ❤️”.

Lo stesso Mirko rispondendo ad alcune domande dei follower sul rapporto con Greta ha recentemente svelato: “Mi sto godendo ogni singolo momento, ho ritrovato una serenità che non sentivo da tempo. Non mi sento più sbagliato della persona che sono, quindi devo dire che sto molto bene. Per come mi vedo ad oggi non mi pento di nulla, anzi mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema. Questa esperienza mi ha insegnato che le cose belle vanno vissute, vanno vissuti a pieno tutti i momenti che ti fanno stare bene, senza paura o pregiudizi. Poi chi vivrà vedrà”.

