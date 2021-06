Pochi giorni ancora e Filippo Bisciglia inaugurerà Temptation Island 2021. Ma come sempre c’è tanta attesa e anche curiosità sulle coppie che hanno deciso di intraprendere il cosiddetto viaggio nei sentimenti e mettere alla prova il loro rapporto. Il cast non è ancora stato svelato per intero (dovrebbero essere 6 le coppie partecipanti) ma poco alla volta.

Il pubblico ha già scoperto i primi nomi: Claudia e Ste, insieme da quattro anni e mezzo. Dovevano sposarsi nell’agosto del 2020 ma a causa del Covid il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi. “Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure”, ha detto Claudia nel video di presentazione.

Temptation Island 2021, svelata la seconda coppia: Valentina e Tommaso

“Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”, sono state invece le parole di Ste. Sull’Isola delle tentazioni ci saranno anche Valentina e Tommaso, la seconda coppia di questa edizione 2021. Lei ha quasi 40 anni, lui da poco 21. Dunque i due fidanzati hanno 19 anni di differenza.





A chiamare la redazione è stata Valentina perché stanca dell’eccessiva gelosia di Tommaso: “Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla”. Ma nonostante questo è felice perché la passione è alle stelle: “Tra noi è un incastro perfetto anche da un punto di vista passionale”.

Valentina e Tommaso stanno insieme da un anno e 7 mesi e, come detto, lui è giovanissimo: “Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”, ha spiegato lui. Che è aggiunto: “Mi è arrivata la bambola proprio come la volevo io, ogni cosa è perfetta. Io geloso? Mi sono scelto una moglie, mica una pischella”.