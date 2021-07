Temptation Island 2021 è appena cominciato e col botto a giudicare dai dati di ascolto. Ma mentre arrivano alla spicciolata anticipazioni su quello che accadrà nelle prossime puntate non mancano spoiler sul ‘dopo reality’. Com’è noto il viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia non va in onda in diretta. Il programma è registrato e le riprese finite da settimane.

E anche se i protagonisti, fidanzati e tentatori, per regolamento non possono fare spoiler e, addirittura, hanno le pagine social chiuse, le segnalazioni su alcuni dei protagonisti di questa edizione sono già arrivate. A dare alcune anticipazioni sui fidanzati di Temptation Island 2021 avvistati da soli in giro dopo la fine del reality è Deianira Marzano, che su Instagram ha ricondiviso alcune segnalazioni arrivatele dai suoi fan.

Temptation Island 2021, le segnalazioni sui fidanzati dopo la fine del reality

Intanto la segnalazione su Alessandro Autera e Jessica Mascherano. La coppia è fidanzata da ben 7 anni ma potrebbe non sopravvivere all’esperienza nel reality di Canale 5. Alessandro, a quanto pare, è stato avvistato in un locale della provincia di Milano senza Jessica ma con amici: “Ieri sera ho incontrato Alessandro di Temptation Island al Babablù a Buccianasco, stava con amici, molto molto spensierato”, ha fatto sapere un utente a Deianira Marzano.







Insomma a quanto pare Alessandro avrebbe trascorso il suo sabato sera da solo, senza la sua fidanzata, motivo per cui molti già dubitano che l’esito finale del suo percorso a Temptation Island 2021 con Jessica abbia avuto il lieto fine. Ma naturalmente è tutto da vedere. Ancora: anche Tommaso Eletti è stato “beccato” dopo il programma.

Anche il giovane fidanzato di Valentina Nulli Augusti, segnalano ancora alla popolare influencer su Instagram, è stato visto senza la sua dolce metà ma in compagnia di amici in giro a Roma, a Ponte Milvio. E pure Stefano Sirena, giocatore di basket e fidanzato di Manuela Carriero sarebbe stato avvistato al mare insieme agli amici, spesso mentre si avvicinava o parlava con altre ragazze, mentre lei in un locale di Brindisi insieme ad altri ragazzi.