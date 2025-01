Cinema e televisione in lutto, l’attrice è morto a quasi 80 anni. Avrebbe festeggiato il compleanno il prossimo 22 febbraio. “È con il cuore pesante che annuncio la scomparsa della mia cara amica e collega”, ha annunciato il produttore esecutivo Frank Valentini. “La sua duratura eredità ha attraversato quasi 50 anni. Era un’amata matriarca dell’intero cast e della troupe. Mi mancheranno le nostre chiacchierate quotidiane, la sua arguzia e la sua incredibile presenza sul set”.

>> “L’hanno uccisa, lo capite?”. Choc a Mattino 4, gelo in diretta: Panicucci e Poletti senza parole. Poi finisce malissimo

“A nome di tutti al ‘General Hospital’, le mie più sentite condoglianze vanno ai suoi cari in questo momento difficile”. Non sono state ancora rese note le cause del decesso, ma sembra che nelle ultime settimane le sue condizioni di salute avessero subito un peggioramento.





Lutto in tv, morta l’attrice Leslie Charleson

Di certo c’è che ha contribuito a scrivere la storia della televisione. Nata in Kansas, Leslie Charleson iniziò la carriera nel 1964 nella soap opera A Flame in the Wind, nel ruolo di Pam. Nel 1966 entrò nel cast della soap opera Così gira il mondo, nel ruolo di Alice Whipple. Nel 1968 interpretò il ruolo della figlia di un medico in un episodio della serie Selvaggio West.

Dal 1967 al 1970 interpretò il ruolo di Iris Donnelly Garrison nella soap opera Love Is a Many Splendored Thing. Nel corso della sua carriera, Charleson fu guest star in molte serie TV, tra cui Adam-12, Squadra emergenza, Ironside, Mannix, Marcus Welby, Happy Days, Cannon, Le strade di San Francisco e Agenzia Rockford; apparve inoltre nel film di fantascienza Il giorno del delfino (1973) e nel film televisivo La vendetta (1971).

La svolta nella sua carriera giunse nel 1977, quando ottenne il ruolo di Monica Quartermaine nella soap opera General Hospital, ruolo che interpretò fino al 2023. Charleson è stata il membro più longevo del cast di General Hospital.