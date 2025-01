Momenti di grandissima tensione a Mattino 4. Come spesso accade Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno affrontato un caso di cronaca. In particolare in studio si è parlato di un caso ancora irrisolto e cioè la morte di Larimar Annaloro. La 15enne è stata ritrovata senza vita nel giardino di casa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, Sicilia. In tv sono intervenuti i genitori della ragazza.

Ad un certo punto il clima è diventato rovente e la madre di Larimar ha perso le staffe arrivando a minacciare di non presentarsi più nella trasmissione. Innanzitutto va ricordato che lo scorso 26 novembre c’è stata una svolta: “Con i dati in nostro possesso – ha dichiarato il procuratore per i minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino in conferenza stampa -possiamo dire che si tratta di un suicidio. Resta in piedi l’ipotesi di istigazione”.

La mamma di Larimar perde le staffe in diretta

La versione del suicidio, però, non trova d’accordo la famiglia che rigetta in modo fermo questa ipotesi. A Mattino 4 uno degli avvocati in studio ha detto: “Sarà un’indagine difficile… Il confine tra istigazione al suicidio e omicidio è se qualcuno ha effettivamente commesso l’omicidio oppure se la produzione dei video potrebbero aver indotto Lari al suicidio”. A quel punto la mamma della ragazzina è esplosa.

Una delle ipotesi è che Larimar si sia uccisa per paura che circolassero suoi video o foto intime. Ma la mamma non è di questo avviso: “È impossibile sia stato suicidio. Dobbiamo smetterla di parlare di suicidio se volete che continuo a parlare con voi. Dobbiamo parlare di omicidio perchè è quello che è successo a mia figlia”.

La donna ha poi aggiunto: “I responsabili devono pagare. Iniziamo ad indagare dalla scuola. L’altra l’hanno consolata e invece alla figlia della ne**a no. Non le hanno detto niente”. I due conduttori hanno cercato di riportarla alla calma, ma la signora ha continuato a parlare. Poi l’inviata le ha fatto notare che Roberto Poletti le stava parlando e a quel punto la donna ha capito di aver esagerato chiedendo scusa al conduttore: “Scusami Roberto mi sono un po’ agitata”. Quest’ultimo ha spiegato: “La mamma è molto arrabbiata e chiede di non parlare più di suicidio. Ci sono dei dettagli che portano a pensare che sia stata uccisa”. Il caso resta aperto.

