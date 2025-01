Mattinata di paura a Rignano sull’Arno, dove un albero è caduto su uno scuolabus lungo la strada comunale del Salceto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:20, quando una pianta ad alto fusto si è abbattuta sulla parte anteriore del mezzo, danneggiando gravemente il parabrezza. Fortunatamente, nessuno degli occupanti risulta gravemente ferito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, che hanno operato con due squadre, un’autogru e un mezzo di polisoccorso. Al loro arrivo, i passeggeri dello scuolabus erano già stati assistiti dal personale medico. Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, non ci sono state situazioni di criticità tra gli occupanti. Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante sono ancora in corso.





L’incidente si inserisce in un contesto di allerta meteo con codice giallo in Toscana, dovuta ai forti venti che stanno sferzando la regione da sabato. Le raffiche, che oggi raggiungono punte di 100-120 km/h, hanno già causato numerosi disagi e danni.

Ieri, un altro episodio simile si è verificato a Scandicci, nel Fiorentino, dove un pino secolare è crollato all’interno di un giardino comunale. Sebbene non ci siano stati feriti, i danni sono stati ingenti: l’albero ha distrutto tre automobili e uno scooter parcheggiati e ha colpito un quadro dell’Enel, lasciando alcune abitazioni senza corrente. Inoltre, l’impianto dell’illuminazione pubblica è stato danneggiato, causando un blackout nel centro cittadino durante la notte.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione, invitando i cittadini alla massima prudenza. La Protezione Civile e i vigili del fuoco raccomandano di limitare gli spostamenti nelle zone interessate dai venti e di prestare attenzione a possibili cadute di rami o alberi. Con le condizioni meteo che continuano a essere critiche, si ribadisce l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo per evitare ulteriori incidenti.