Tragedia domenica 12 gennaio al confine tra Svizzera e Italia: una valanga travolge un gruppo di persone. Una valanga si è staccata dalla parete est di Punta Valgrande, nel territorio di Trasquera, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, causando una tragedia nella mattinata di domenica 12 gennaio. L’incidente si è verificato intorno a 2.000 metri di altitudine, lontano dalla vetta.

L’allarme è stato lanciato verso le 12:30 da uno scialpinista, che ha assistito al distacco della massa nevosa e al suo impatto nella valle sottostante. La slavina ha travolto un gruppo di persone, trascinandole con sé. I soccorsi si sono attivati rapidamente: sul posto sono intervenuti gli uomini del Servizio Alpino Civile e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf), insieme agli operatori sanitari del 118 giunti in elisoccorso.

Alpinisti uccisi da una valanga. Fra loro Matteo Auguadro, velista di America’s Cup

Le operazioni di ricerca dei dispersi si sono avvalse anche di unità cinofile e dispositivi Artva, fondamentali per rintracciare chi si trova sepolto sotto la neve. Hanno perso la vita Matteo Auguadro (48 anni), Matteo Lomazzi (34 anni) ed Enzo Bonini (65 anni). Auguadro, originario di Verbania, era una figura conosciuta nello sport italiano. Tra il 2005 e il 2007 aveva ricoperto il ruolo di prodiere per il team Mascalzone Latino, partecipando alla Louis Vuitton Cup nel 2007, dove il team si era classificato quinto.

Nel corso della sua carriera aveva conquistato numerosi titoli, inclusa la vittoria nel Mondiale Maxi del 2022 a Porto Cervo con l’equipaggio di Vesper nella Maxi Yacht Rolex Cup. Laureato in economia e commercio, era sposato e padre di due figlie. “Grande appassionato di mare, dalla vela al wingfoil, e di montagna, che frequentava nelle montagne sovrastanti la sua Verbania, sul Lago Maggiore. Di lui si ricorda la grande professionalità unita a una profonda umanità e alla disponibilità in ogni equipaggio di cui ha fatto parte, in mare come a terra”, si legge sul sito Fare Vela.

Enzo Bonini, 65 anni, era il proprietario di un’autoscuola a Verbania e un appassionato frequentatore del Circolo Canottieri di Intra, dove praticava la vela. Matteo Lomazzi, il più giovane, aveva 34 anni ed era rientrato da un’escursione in bicicletta in Svizzera. Oltre alle tre vittime, altre due persone sono state sfiorate dalla slavina ma fortunatamente sono rimaste illese.