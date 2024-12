La bufera su Guillermo Mariotto è lontana dal passare. Striscia la Notizia fa scoppiare un nuovo caso sul giudice di Ballando con le stelle. Tutto è partito quando Mariotto ha ricevuto il tapiro d’oro da parte del tg satirico ci Antonio Ricci. Tapiro che è stato consegnato dopo la fuga da Ballando (che non è ancora stata spiegata del tutto) e che aveva mandato su tutte le furie il giudice, arrivato ad usare parole dispregiative nei confronti della redazione del programma.

A Fanpage.it aveva affidato il suo pensiero: “C’era solo quel pirla lì (Valerio Staffelli ndr), solito che fa questa cosa vecchia, mamma mia, una retorica vecchia, una retorica senza pudore. Questo è il dramma. Tu provi a spiegare, quello invece ti parla sopra. Loro nel servizio punteranno a farmi del male, ma c’è un però”.





Striscia la notizia, Manzini risponde a Mariotto: “Piccolo uomo”

E ancora: “Se mettessero in onda tutto, senza fare montaggio, allora ci rimetterebbero loro le penne. Ma loro taglieranno e cuciranno tutto e mostreranno quello che vogliono”. Davanti a questa parole la conduttrice di Striscia Francesca Manzini non è rimasta in silenzio e su instagram ha avuto parole altrettanto due per Mariotto.

La Manzini ha scritto: “Questo “Vecchiume” come dici tu, lavora per la verità e giustizia da ben 37 anni! E perc*la gente come “te” che crede di avere uno stile mentre qui l’hai perso completamente. Un po’ di rispetto anche per Valerio Staffelli che aspetta le ore fuori al freddo per portarci a casa buonumore, verità e reazioni di chi si fa grande reagendo da piccolo uomo”.

Sui social in molti si sono schierati con lei e non hanno gradito le parole di Mariotto su Valerio Staffelli: “A che livelli siamo arrivati… Ma si può? A me è sempre stato simpatico Mariotto, ma vederlo così non mi piace per nulla”. “Ed è riuscito a fare anche peggio che a Ballando”. “Ma fatte na risata con Valerio Staffelli. Mamma mia e poi attaccava il suo accompagnatore”. “Che brutta reazione, insulsa e fuori luogo quella che ha avuto al tapiro”.