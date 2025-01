Arriva una clamorosa indiscrezione su uno dei programma Mediaset di punta. Presenza fissa negli ultimi anni dei palinsesti, con alterne fortune, potrebbe slittare ben oltre il consueto periodo di messa in onda. Il motivo? Il possibile prolungamento del Grande Fratello che, secondo voci di corridoio, potrebbe essere allungato fino a maggio. Attualmente, non c’è una data relativa alla finalissima del GF, che lo scorso anno è terminato il 25 marzo.

>>“Scusatelo, ha bevuto”. Stefano De Martino visto per strada: subito riconosciuto, reagisce così

“Tuttavia, gli indizi portano ad ipotizzare che il programma possa addirittura durare fino a maggio o persino giugno”, spiegano i ben informati. Ipotesi che al momento sembra più una suggestione che altro, ma che potrebbe alla fine concretizzarsi.





Isola dei Famosi 2025, il programma potrebbe essere rinviato

A farne le spese l’Isola dei Famosi che potrebbe essere spostata in avanti di qualche mese (e ridotta nella durata dopo il flop dello scorso anno?) e tante incognite. Proprio a proposito dell’Isola dei Famosi si era parlato nei giorni scorsi del nome della sostituta Tvblog parla di “convulse riunioni, dentro e fuori Mediaset”.

“E per fuori intendiamo Banijay, la società che produce lo show, per capire a chi affidare la conduzione del programma. Un nome spiccava su tutti, quello di Ilary Blasi, soprattutto per quel che riguarda Banijay. Ma pare che lei non sarà. Si era parlato anche di Eleonoire Casalegno e Federica Panicucci”.

L’ultimo nome che è circolato è quello della iena Veronica Gentili: “Il dado però non sarebbe ancora tratto – si legge ancora su Tvblog- ma pare davvero che le alternative alla Gentili non ci siano o se preferite non raccolgano i consensi sufficienti affinché siano prese concretamente in considerazione”.