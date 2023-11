“Sto facendo la chemio”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli asfaltata dal concorrente. Attimi di forte tensione durante l’ultima puntata del programma di Milly Carlucci. Ad andarci di mezzo, ancora una volta, è la giurata più discussa. Tutta colpa di una risata durante la performance del vip che poco dopo è sbottato in una sfuriata mai vista. Ma cosa è successo? Il ballerino si è lasciato andare ad una rivelazione choc riguardo il suo dramma e non ci ha pensato due volte a redarguire la Lucarelli che chiaramente ha risposto a tono.

Parliamo di Giovanni Terzi che poco dopo aver ballato il Quickstep con Giada Lini ha veramente perso la testa con la giurata. Prima del ballo, la regia ha fatto vedere una clip in cui l’uomo raccontava l’importanza della ricerca medica. L’uomo ha detto: “Non pensavo di essere Fred Astaire, però non pensavo di essere l’uomo invisibile. La cosa che più mi è spiaciuta è che di fronte a dei messaggi importanti (quelli della ricerca medica, ndr) di cui io credo di essere portatore, non c’era nemmeno l’attenzione a quello che accadeva”.





E ancora: “Io non accetto che ci siano risolini o che non ci sia attenzione ai messaggi importanti. Ci sono medici che fanno ricerca e che hanno permesso a me di venire qui a ballare. A me hanno salvato la vita”. A questo punto Selvaggia Lucarelli ha risposto: “Non so a quali risolini ti riferisci. Tu sei qui come ballerino e non sei portatore di un messaggio importante. Questa è una tua auto-investitura”.

Poi lo scrittore ha continuato: “Alcune cose sono serie. Non può esserci indifferenza su queste cose. Datemi pure zero per il ballo. Voi non però guardavate una cosa importante”. Ivan Zazzaroni ha poi provato a tornare sul merito: “Noi le clip spesso le guardiamo prima. Facciamo un’analisi alle 7 di sera prima della diretta”. Selvaggia Lucarelli ancora: “Non ti presentare qui davanti rivendicando che tu sia portatore di una storia importante e che noi l’abbiamo svilita. Sei concorrente in un programma d’intrattenimento”.

Il marito della Ventura allora dice: “Quei medici non erano cinque peracottari. Se vedo una giuria disattenta, io ci rimango male”. Mariotto allora ha detto: : “Se vuoi dare un messaggio devi mettere più cazzi…ma“. Terzi allora: “Io faccio la chemioterapia ogni mese da tre anni, ma cosa stai dicendo. Tu ti sei emozionato quando mi sono caduti i pantaloni. Capisci che siamo da un’altra parte io e te”. Selvaggi allora sbrocca: Tu ci stai dando dei creti*i. Quindi questo te lo tieni per te”. Serafico Terzi: “La differenza tra me e te è che io accetto quello che dici e ci penso, tu no”. Wow.

