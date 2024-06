Dallo studio di Uomini e Donne all’altare il passo è quasi fatto. Grandi notizie per l’ex volto della trasmissione di Canale 5. Dopo l’esperienza al dating show condotto da Maria De Filippi, una delle concorrenti ha annunciato ora il matrimonio. La notizia ha fatto in tempi brevi il giro del web, suscitando la gioia del pubblico. Il tempo stringe: la cerimonia si svolgerà tra pochi giorni.

Quest’anno i telespettatori di Uomini e Donne hanno visto nascere tante coppie in studio: da Brando a Raffaella, passando per Alessandro e Roberta, fino a Daniele e Gaia, gli ultimi a uscire insieme dal programma mano nella mano. Il loro amore reggerà nella vita reale? Intanto, per uno degli ex protagonisti del programma, si avvicina una data importante. C’è infatti l’annuncio della data del matrimonio.

Uomini e donne, ufficiale la data del matrimonio per l’ex regina del programma

Dopo la proposta di matrimonio da parte di lui avvenuta a ottobre, ora è ufficiale la data delle nozze tra Sara Affi Fella e l’ex calciatore Francesco Fedato. Il pubblico di UeD conosce molto bene Sara, anche se è passato un po’ di tempo dalla sua partecipazione al programma. Non solo Uomini e Donne. Prima ancora, infatti, Sara aveva partecipato a Temptation Island con il fidanzato di allora, Nicola Panico.

“La mia mamma e il mio papà si sposano a giugno, il 23. Porto le fedi!“. L’annuncio è stato affidato a un tenero video in cui appare il figlio della coppia, Tommaso, di tre anni. Sara e Francesco si erano conosciuti un po’ di tempo dopo Uomini e Donne. Qualche mese fa era arrivata la proposta di matrimonio che aveva fatto sognare i loro fan. E da allora si aspettava solo di conoscere la data.

Nei giorni scorsi, Sara aveva lanciato qualche indizio, pubblicando una foto in cui indossava un abito da sposa. Poco fa ha postato altri video dove mostra ai suoi follower le partecipazioni: “Semplici ed eleganti”.

Ad ottobre, la risposta di Sara alla proposta di nozze fu immediata e ovviamente positiva. Si mise le mani in faccia per far capire la sua totale sorpresa e poi decise di baciare il calciatore Francesco Fedato. Sul matrimonio lei parlò così alcuni anni fa: “Ovviamente sogno una bella festa di nozze, ma aspettiamo. Poi sapremo godere del meglio che verrà”.

Al momento non si conosce invece la lista degli invitati. Ma pare che al matrimonio di Sara Affi Fella e Francesco Fedato potrebbero esserci altri personaggi del programma di Maria De Filippi.