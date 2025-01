Momento di enorme rabbia per Amanda al Grande Fratello. La concorrente ha deciso di dire tutto su Mariavittoria, usando anche parole molto forti. Ha ammesso di essere stata stravolta dal comportamento avuto dalla Minghetti, infatti non si sarebbe mai aspettata di dover fare i conti con una situazione del genere. Anche perché sembrava avessero creato un buon legame.

Invece qualcosa si è improvvisamente rotto al Grande Fratello e Amanda non l’ha perdonata. L’attacco a Mariavittoria subito dopo la puntata in diretta del 23 gennaio è avvenuto davanti ad altri due gieffini, Luca e Javier. La Lecciso ha perso completamente la ragione, quando ha saputo della decisione presa dalla coinquilina.

Leggi anche: “Mi hanno chiesto di farlo e l’ho fatto”. Zeudi-Helena, svolta al Grande Fratello dopo la scoperta su Javier





Grande Fratello, Amanda si scaglia contro Mariavittoria: “Folle, sono sconvolta”

La furia di Amanda al Grande Fratello all’indirizzo di Mariavittoria è iniziata così, come riportato dal sito Ilsussidiario.net: “Sono sconvolta per Mariavittoria che fino a un minuto prima mi aveva detto ‘che stupide che ci siamo fatte coinvolgere in questa cosa, noi che ci siamo volute bene’. Ma che falsa sei? Che donna senza spina dorsale. Non ragiona con la sua testa. Ha una testa pensante? Della coerenza? Zero! Zero! Ha 31 anni, mio figlio di 16 anni, anzi, anche mio figlio di 10 anni non avrebbe mai fatto una roba del genere lasciandosi trascinare”.

La rabbia di Amanda in giardino c’è stata per la scelta di MaVi, che durante la puntata ha deciso di nominare proprio lei. La Minghetti non ha gradito il fatto che la sorella di Loredana Lecciso abbia fatto amicizia con Luca e Helena. Amanda ha quindi aggiunto: “Non ho più pazienza, basta, mi sono svegliata. Ho finito la pazienza, non serve a niente quella. Esaurita, mi ha detto che questa nomination sia da incentivo”.

Finalmente lo sputtanamento di mariavittoria (assurdo che abbia 31 anni me lo dimentico da quanto è bambina)

Amanda LECCISO 💜 pic.twitter.com/qwGKmdtZYS — 💗 (@ssstarsssss) January 24, 2025

Amanda ha poi concluso così il suo attacco a Mariavittoria: “Ma incentivo di che, a mandarti a quel paese. Ma una volta per tutte. Certo, mi hai incentivato alla grande, pessima. Orrenda, orrenda, orrenda. Si è contraddetta da sola. La parola nella tua vita ha un valore? Esiste? Sei finta, sei falsa, sei senza testa, ti lasci trascinare. Questa è follia”.