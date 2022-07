“No, scusatemi”. Simona Branchetti, la gaffe in diretta. Se ne accorge e ci ride su anche lei

Simona Branchetti, gaffe a Morning News. Anche questa mattina, martedì 12 luglio, la popolare conduttrice era al suo posto nel contenitore di Canale 5 su cronaca e attualità. Come sempre numerosi i servizi e i temi trattati. Si è parlato dei “rincari che svuotano i carrelli degli italiani”, poi del piano emergenza gas, dello scontro per un rigassificatore nel porto di Piombino. Inevitabile, poi, informare il pubblico sulla separazione dopo 17 anni di matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Tra gli argomenti trattati durante l’ultima puntata di Morning News anche il caso Genovese, l’imprenditore accusato di stupro e poi il caso Epstein. Tutto è filato liscio fino a quasi il termine dell’appuntamento quando Simona Branchetti ha commesso una gaffe e non è riuscita a trattenere la risata. La conduttrice ha chiesto scusa al pubblico, d’altra parte tutti si sono resi conto di quello che è successo.





Simona Branchetti e la gaffe in diretta a Morning News

Sarà stato il caldo di questi giorni, ma Simona Branchetti ha perso la cognizione del tempo e quando la puntata di Morning News stava per finire ha salutato il pubblico. Solo che l’ha fatto troppo presto: “Noi ci fermiamo qui. Grazie a tutti voi per essere stati qui con me e grazie anche agli spettatori a casa. Ci vediamo domani mattina con una nuova puntata di Morning News. Anzi…Ci vediamo tra pochissimo per i saluti finali… Scusate”.

Appena si è resa conto dell’errore Simona Branchetti è scoppiata a ridere, poco dopo ha lanciato la pubblicità. Forse a indurla a sbagliare è stato il fatto che la puntata è stata parecchio impegnativa e infatti la stessa conduttrice ha salutato tutti così: “Tanti gli argomenti che abbiamo affrontato insieme. Speriamo di avervi tenuto compagnia. A domani con una nuova puntata”.

Quello sul finire di puntata non è stato l’unico momento di imbarazzo per Simona Branchetti. Infatti quando stava parlando della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha avuto difficoltà nel leggere il comunicato della ormai ex coppia: “Ora io non riesco a leggerlo tutto perché sul monitor non ho la lettura completa del comunicato”. Insomma, un appuntamento non semplice per lei, ma la conduttrice di Morning News ne è uscita come sempre con savoir faire…

“Ma che grande minc***”. Gelo e imbarazzo a Canale 5 per l’incredibile frase che piomba in diretta